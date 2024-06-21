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    В Петербурге автоматизируют пять городских парковок

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    Пять городских автомобильных стоянок в Приморском, Центральном и Московском районах Петербурга модернизируют и оснастят автоматизированными системами. Они должны быть российского производства.

    В Смольном подвели итоги конкурса на модернизацию городских автостоянок, сообщает 21 июня комитет по транспорту Петербурга. Оснащать их комплексами автоматизированных парковочных систем с видеокамерами для фиксации лиц водителей, распознаванием госномеров, системой мониторинга свободных мест и управления доступом на парковку, голосовым модулем для связи с оператором дежурной службы и возможностью платить как наличными, так и безналом, будет ООО «Девелопмент Тим».

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Модернизация ждет парковки по следующим адресам:

    • улица Оптиков, 44;
    • Греческая площадь, северо-западнее дома 6, литера А по Лиговскому проспекту;
    • Лиговский проспект, юго-восточнее дома 10/118, литера А;
    • Казанская площадь, у дома 2;
    • 5-й Предпортовый проезд, напротив дома 86, литера А по Кубинской улице.

    Во время работ действующие автостоянки будут функционировать как обычно.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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