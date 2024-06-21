В Петербурге автоматизируют пять городских парковок

Пять городских автомобильных стоянок в Приморском, Центральном и Московском районах Петербурга модернизируют и оснастят автоматизированными системами. Они должны быть российского производства.



В Смольном подвели итоги конкурса на модернизацию городских автостоянок, сообщает 21 июня комитет по транспорту Петербурга. Оснащать их комплексами автоматизированных парковочных систем с видеокамерами для фиксации лиц водителей, распознаванием госномеров, системой мониторинга свободных мест и управления доступом на парковку, голосовым модулем для связи с оператором дежурной службы и возможностью платить как наличными, так и безналом, будет ООО «Девелопмент Тим».