Стало известно, когда начнутся переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в Евросоюз

Переговоры с Украиной и Молдавией по поводу вступления в Евросоюз начнутся 25 июня. Об этом 21 июня сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.



Дату начала переговоров утвердили все 27 стран объединения.



«Дату начала переговоров согласовали министры финансов ЕС на встрече в Люксембурге, тем самым подтвердив договоренности, достигнутые послами стран объединения», — пишет Agence France-Presse.



В начале июня Европейская комиссия рекомендовала ЕС открыть переговоры с Украиной и Молдавией. В ЕК посчитали, что страны готовы для вступления в Евросоюз. Украинский президент Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление в ЕС. Летом того же года на саммите в Брюсселе страны одобрили Украине и Молдавии статусы кандидатов на вступление в блок.

