Взятка вместе, а табачок врозь. Полицейские Пушкина погорели на ссоре контрабандистов из Азербайджана

УСБ полицейского главка одним движением испортило карьеру коллегам в Пушкине, другим — угомонило желающих возвратить контрафактный товар. Вместо бизнеса на коррупции получились комические куплеты. Утром 21 июня сотрудники Собственной безопасности полицейского главка обыскивают ряд кабинетов в МВД Пушкина. По информации «Фонтанки», накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело по взятке в отношении конкретного оперативника уголовного розыска и его нескольких сослуживцев. Началось же все с фуры.

Так, в конце апреля в Шушарах при разгрузке грузовика Volvo с поличным накрыли контрабандную партию контрафактных сигарет из Беларуси. Рассуждения о перспективах проблем по статье 171.1 УК (перевозка и сбыт товаров без маркировки) привели к взаимовыгодным договоренностям: 24 тысячи долларов взамен на возращение Volvo с табаком. По версии следствия, так и разошлись. И все бы остались довольны, если бы не дальнейшая ссора в кругу бизнесменов.

Насколько известно нашему изданию, владелец груза занял нужную для выкупа сумму у своих земляков из Азербайджана и сразу вернуть ее полностью не смог (тем более что из фуры чудесным образом пропал контрабандный табак). Если изначально товарищи его уверяли в единстве, то потом быстро предъявили претензии. Затем уже пошли угрозы в неприличной форме. Наконец, 18 июня группа уверенных земляков его встретила в кафе Московского района и попросту начала бить. А ввиду того, что за всем этим цирком давно наблюдало УСБ, а лупили его с душой, то задержали всех интересантов сразу.