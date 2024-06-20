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    Смольный заплатит 5 миллионов рублей за золото Олимпиады

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    Каждый участник Олимпиады из Петербурга получит за золото Олимпиады в Париже по пять миллионов рублей от правительства города. Проект постановления «За достижение высоких спортивных результатов на Играх XXXIII Олимпиады и XVII Паралимпийских летних играх 2024 года в г. Париже (Франция)» опубликован 20 июня на сайте Смольного.

    Серебряную медаль петербургские чиновники оценили в 2,5 миллиона рублей, бронзовую — в 1,5 миллиона. Также премии получат спортсмены, занявшие места с четвертого по шестое. За четвертое место полагается 678 тысяч рублей, за пятое — 452 тысячи рублей, за шестое — 339 тысяч рублей.

    Отметим, что такие же премии вплоть до четвертого места утверждены для участников соревнований в спортивных играх, однако Международный олимпийский комитет запретил россиянам участвовать в командных видах спорта.

    Напомним, что россияне выступят на Олимпиаде под нейтральным флагом и с нейтральным гимном.

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