Смольный заплатит 5 миллионов рублей за золото Олимпиады

Каждый участник Олимпиады из Петербурга получит за золото Олимпиады в Париже по пять миллионов рублей от правительства города. Проект постановления «За достижение высоких спортивных результатов на Играх
Серебряную медаль петербургские чиновники оценили в 2,5 миллиона рублей, бронзовую — в 1,5 миллиона. Также премии получат спортсмены, занявшие места с четвертого по шестое. За четвертое место полагается 678 тысяч рублей, за пятое — 452 тысячи рублей, за шестое — 339 тысяч рублей.
Отметим, что такие же премии вплоть до четвертого места утверждены для участников соревнований в спортивных играх, однако Международный олимпийский комитет запретил россиянам участвовать в командных видах спорта.
Напомним, что россияне выступят на Олимпиаде под нейтральным флагом и с нейтральным гимном.