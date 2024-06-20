Безработного почитателя «Ахмата» на «Мерседесе» догнала полиция. И нашла в машине 4 разных госномера

Сотрудники ГИБДД в Петербурге догоняли нарушителя с нечитаемым номером, а в результате нашли несколько госномеров. На одном из них вместо российского флага — слово «Ахмат».
Наряд ехал по Московскому проспекту, когда его внимание привлек «Мерседес» с непонятным номером. На требование остановиться не отреагировал — поехал дальше.
Блюстителям порядка на дорогах пришлось поиграть с нарушителем в догонялки: у дома 14 по проспекту Космонавтов гонщика — владельца «Мерседеса» зажали. Им оказался безработный 59-летний Арсен Абдулаев, уроженец Дагестана.
В его машине полицейские обнаружили 4 номера, в числе которых нестандарный с надписью «Ахмат». Но протоколом об административном нарушении (за управление транспортным средством с нечитаемым, нестандартным государственным номером) и штрафом в 500 рублей Арсен Абдулаев вряд ли отделается.