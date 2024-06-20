Безработного почитателя «Ахмата» на «Мерседесе» догнала полиция. И нашла в машине 4 разных госномера

Сотрудники ГИБДД в Петербурге догоняли нарушителя с нечитаемым номером, а в результате нашли несколько госномеров. На одном из них вместо российского флага — слово «Ахмат».



Наряд ехал по Московскому проспекту, когда его внимание привлек «Мерседес» с непонятным номером. На требование остановиться не отреагировал — поехал дальше.

