Сергей Урсуляк снимет многосерийный фильм по «Войне и миру»

Режиссер Сергей Урсуляк, ранее выпустивший не один проект по классике русской литературы, снимет многосерийный фильм по «Войне и миру» Льва Толстого. Работу над ним начали совместно телеканал «Россия», «Кинопоиск» и Start. По данным ТАСС, производством занимается «Москино».



Деталей работы пока не сообщают, неизвестно и то, кто снимется в главных ролях.



Среди предыдущих работ Сергея Урсуляка — телесериал «Тихий Дон», многосерийный фильм «Жизнь и судьба», фильм «Летние люди» (по пьесе Горького «Дачники»). В феврале 2023 года в широкий прокат вышла военно-историческая драма Урсуляка «Праведник», действие которой разворачивается во время Великой Отечественной войны.

