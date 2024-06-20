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    Кино

    Сергей Урсуляк снимет многосерийный фильм по «Войне и миру»

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    Режиссер Сергей Урсуляк, ранее выпустивший не один проект по классике русской литературы, снимет многосерийный фильм по «Войне и миру» Льва Толстого. Работу над ним начали совместно телеканал «Россия», «Кинопоиск» и Start. По данным ТАСС, производством занимается «Москино».

    Деталей работы пока не сообщают, неизвестно и то, кто снимется в главных ролях.

    Среди предыдущих работ Сергея Урсуляка — телесериал «Тихий Дон», многосерийный фильм «Жизнь и судьба», фильм «Летние люди» (по пьесе Горького «Дачники»). В феврале 2023 года в широкий прокат вышла военно-историческая драма Урсуляка «Праведник», действие которой разворачивается во время Великой Отечественной войны.

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