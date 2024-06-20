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    ЕС в новом пакете санкций закроет доступ в порты Европы танкерам с российской нефтью

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    В 14-м пакете санкций Евросоюз ограничит доступ к европейским портам и услугам для танкеров с нефтью из России. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот. По ее словам, страна решительно выступала за такие меры.

    «Благодаря этому пакету санкций «теневой флот» лишится доступа к европейским портам и услугам», — цитирует дипломата ТАСС 20 июня.

    Возможные параметры очередного пакета антироссийских санкций ЕС стали известны накануне. Они должны затронуть перевалку российского СПГ в ЕС и транспортировку российской нефти. Портал EUobserver анонсировал ограничения в отношении 20 физических и 22 юридических лиц. В частности, среди граждан под санкциями может оказаться певица Полина Гагарина за выступления на мероприятиях, посвященных присоединению новых регионов к России, и президент компании «Балтика» Таймураз Боллоев — за «захват» российских пивоварен датской фирмы Carlsberg.

    20 июня пакет согласовали послы ЕС. Ожидается, что теперь он должен быть одобрен министрами всех государств Евросоюза, после чего будет опубликован и вступит в силу.

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