Послы ЕС согласовали 14-й пакет санкций против России. Суть новых ограничений пока в секрете

Постпреды стран ЕС согласовали 14-й пакет санкций против России, сообщает представительство Бельгии 20 июня. При этом суть новых мер пока не раскрывается.

«Послы ЕС только что согласовали мощный и существенный 14-й пакет санкций... Этот пакет предусматривает новые целенаправленные ограничения и ужесточает действие существующих санкций за счет устранения лазеек»,— сообщил представитель Бельгии в соцсети X.

Пока ЕС официально не раскрывает суть новых мер, однако уже известно, что ограничения должны затронуть перевалку российского СПГ в ЕС и транспортировку российской нефти.