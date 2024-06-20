Послы ЕС согласовали 14-й пакет санкций против России. Суть новых ограничений пока в секрете

Постпреды стран ЕС согласовали 14-й пакет санкций против России, сообщает представительство Бельгии 20 июня. При этом суть новых мер пока не раскрывается.
«Послы ЕС только что согласовали мощный и существенный 14-й пакет санкций... Этот пакет предусматривает новые целенаправленные ограничения и ужесточает действие существующих санкций за счет устранения лазеек»,— сообщил представитель Бельгии в соцсети X.
Пока ЕС официально не раскрывает суть новых мер, однако уже известно, что ограничения должны затронуть перевалку российского СПГ в ЕС и транспортировку российской нефти.
Вчера портал EUobserver писал о том, какие ограничения могут ввести страны ЕС. По данным издания, санкции коснутся 20 физических и 22 юридических лиц. В их числе — певица Полина Гагарина, основатель «Русской медной компании» Игорь Алтушкин и экс-глава Объединенной судостроительной корпорации Роман Троценко. Также ограничения коснутся Таймураза Боллоева, которого год назад назначили президентом компании «Балтика». EUobserver называют его «связанным с Кремлем бизнесменом», который в прошлом году «захватил» российские пивоварни датской фирмы Carlsberg.
По данным портала, проект 14-го пакета санкций также включает ограничения поставок гелия, жидкого газа и российских танкеров. Кроме того, если новые ограничения согласуют, страны ЕС ужесточат ограничения деятельности европейских дочерних предприятий, ведущих бизнес в РФ.