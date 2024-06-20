В Латвии почти всех россиян обяжут сдавать экзамен по латышскому языку

В Латвии почти всех граждан России обяжут сдавать экзамен по латышскому языку. Это требование распространяется на тех, кто хочет продолжать жить в стране. Об этом 20 июня сообщает портал Delfi.
В четверг сейм принял поправки к закону об эмиграции. 82 депутата проголосовали за, 10 — из оппозиционной партии — против. Теперь, чтобы у россиян было право жить в Латвии, они должны доказать знание государственного языка.
Новые правила коснутся тех, кто оформлял постоянный ВНЖ по утратившему силу закону «О въезде и нахождении в Латвийской Республике иностранцев и лиц без гражданства». В эту группу войдут 4949 человек. Россияне старше
В конце апреля стало известно, что с 2026 года в школах Латвии русский язык перестанут изучать как второй иностранный. Вместо него латвийским школьникам предложат изучать официальные языки ЕС или «иностранный язык, регулируемый межправительственными соглашениями об образовании».