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    В Латвии почти всех россиян обяжут сдавать экзамен по латышскому языку

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    В Латвии почти всех граждан России обяжут сдавать экзамен по латышскому языку. Это требование распространяется на тех, кто хочет продолжать жить в стране. Об этом 20 июня сообщает портал Delfi.

    В четверг сейм принял поправки к закону об эмиграции. 82 депутата проголосовали за, 10 — из оппозиционной партии — против. Теперь, чтобы у россиян было право жить в Латвии, они должны доказать знание государственного языка.

    Новые правила коснутся тех, кто оформлял постоянный ВНЖ по утратившему силу закону «О въезде и нахождении в Латвийской Республике иностранцев и лиц без гражданства». В эту группу войдут 4949 человек. Россияне старше 75 лет будут освобождены от экзамена.

    В конце апреля стало известно, что с 2026 года в школах Латвии русский язык перестанут изучать как второй иностранный. Вместо него латвийским школьникам предложат изучать официальные языки ЕС или «иностранный язык, регулируемый межправительственными соглашениями об образовании».

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