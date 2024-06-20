С лесопилки не возвращаются. Следственный комитет постарается откопать петербуржцев в Ленобласти

На допросе заговорил совладелец ночного клуба «Грибоедов». Силовикам трудно — большинство убийц придется освободить от уголовной ответственности. «Фонтанка» приносит соболезнования и подсчитывает трупы. Арестованный совладелец ночного-клуба «Грибоедов», 54-летний Олег Каштело 19 июня пошел на сделку со Следственным комитетом Петербурга. По информации нашего издания, предварительно с ним месяц беседовали оперативники «убойного» отдела полицейского главка. В результате, он признал не только два инкриминируемых ему заказных убийства.

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«Фонтанка» сообщала о предъявленных Каштело обвинениях. Ему вменяется заказ на ликвидацию спецназовца РУБОП и нападение на известного легкоатлета (его убили из-за дорогой автомашины, а труп закопали недалеко от рынка на Хасанской улице).



Сегодня, по утверждению самого Каштело, картина, в общих чертах, выглядела так: в начале 90-х он закончил филологический факультет ЛГУ (испанист), познакомился с приехавшими земляками из города Навои (Узбекистан) и вошел в так называемую «ферганскую» группировку. О всех подвигах этого коллектива Каштело рассказывать не стал, иначе парализовал бы работу СК. Следствие остановилось лишь на наиболее ощутимых: — убийство в 1993 году представителя «тамбовского» крыла мафии — Гуняшина (На улице Верности его из Калашникова расстрелял лидер «ферганских» Беляев по прозвищу «Хасан», а Каштело прикрывал отход);

— убийство в 1994 году владельца кабаре-клуба «Невские звезды» Вартаняна, кто не захотел делиться прибылью с «ферганскими»; — убийство в 1997 году члена Совета директоров АО «Рефрижераторный флот» Коломойца. Он не согласился переписывать морское судно на бригаду, куда входил Каштело. Причем строптивого бизнесмена похитили, увезли в Ленобласть на лесопилку во Всеволожский район, где избивали, а потом закопали);

— убийство в 1997 году юриста Севостьянова. Тот действительно совершил ошибку — ему поручили спрятать жирную сумму в прибалтийском банке, а часть денег он втайне перевел на собственный счет. Жизнь его закончилась на той же лесопилке. Только для начала пытали, а после также как и предыдущего — закопали;