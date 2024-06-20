    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Облачно, Сильный дождь

    Ощущается как 14

    2 м/с, зап

    752мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd82.63eur89.09

    Китайский Zeekr запретил неофициально продавать в России электромобили бренда

    2569
    5 комментариев

    Китайский автомобильный бренд Zeekr запретил продажи электромобилей марки в России, о чем рассказал портал «АвтоВзгляд». Запрет начнет действовать с 30 июня.

    По мнению экспертов авторынка, предположительно речь может идти о запрете неофициальных продаж Zeekr и попытке перекрыть каналы «серого» импорта.

    Zeekr — это премиальное подразделение китайской компании Geely, основанное в 2021 году, а также одноименная серия электромобилей марки.

    Официальных дилеров бренда в России нет, и все автомобили ввозились в страну параллельным импортом с оформлением на физлиц, рассказали «Фонтанке» в Ассоциации российских автомобильных дилеров.

    — Я не знаю, правда ли это [запрет продаж]. Пока непонятно, что именно хотят запретить, — ответили в РОАД.

    «Фонтанка» дозвонилась до автосалона Frank Auto в Москве, где в том числе торгуют автомобилями бренда Zeekr.

    — Никто никогда не разрешал продажу вообще Zeekr в России, если с этого начать говорить, — ответили там на вопрос о запрете продаж со стороны производителей.

    Как считают эксперты российского авторынка, возможны три причины запрета продаж бренда.

    — Первая причина — геополитическая, боязнь вторичных санкций, — считает Денис Гаврилов, представитель компании «Автопродикс».

    Он полагает, что возможны и имиджевые причины — в России не знают, как с этими машинами обращаться, и Geely боится нареканий со стороны покупателей.

    Взаимодействие с автомобилем, действительно, связано с определенными нюансами.

    — Zeekr, как и любой электромобиль, должен поддерживать связь с интернетом. Когда машина покупается в Китае, в нее устанавливается китайская сим-карта, и она по факту с китайским номером ездит всю оставшуюся свою жизнь, — рассказали в салоне Frank Auto.

    Третья возможная причина, по которой бренд может хотеть запретить серые поставки автомобилей в Россию, — намерение организовать в стране дилерскую сеть.

    — Возможно, Geely может задумывается об официальных продажах в России, но это только догадки, — говорит Денис Гаврилов.

    Zeekr в России продается достаточно уверенно, хотя цены на машины стартуют от 4 миллионов рублей, самая дорогая достигает почти 12 миллионов. По итогам февраля бренд попал в топ-5 продаж премиальных электрокаров с результатом в 972 машины. За четыре месяца в стране было продано 3,6 тысячи штук. После введения с 1 апреля обязательного таможенного оформления машин с электроприводом в России с уплатой всех пошлин продажи бренда заметно снизились — было реализовано 746 «электричек» Zeekr.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ZeekrЭлектромобильЗапретGeely
    ЛАЙК2
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close