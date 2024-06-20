Китайский Zeekr запретил неофициально продавать в России электромобили бренда

Китайский автомобильный бренд Zeekr запретил продажи электромобилей марки в России, о чем рассказал портал «АвтоВзгляд». Запрет начнет действовать с 30 июня.

По мнению экспертов авторынка, предположительно речь может идти о запрете неофициальных продаж Zeekr и попытке перекрыть каналы «серого» импорта.

Zeekr — это премиальное подразделение китайской компании Geely, основанное в 2021 году, а также одноименная серия электромобилей марки.

Официальных дилеров бренда в России нет, и все автомобили ввозились в страну параллельным импортом с оформлением на физлиц, рассказали «Фонтанке» в Ассоциации российских автомобильных дилеров.



— Я не знаю, правда ли это [запрет продаж]. Пока непонятно, что именно хотят запретить, — ответили в РОАД. «Фонтанка» дозвонилась до автосалона Frank Auto в Москве, где в том числе торгуют автомобилями бренда Zeekr.

— Никто никогда не разрешал продажу вообще Zeekr в России, если с этого начать говорить, — ответили там на вопрос о запрете продаж со стороны производителей.

Как считают эксперты российского авторынка, возможны три причины запрета продаж бренда.

— Первая причина — геополитическая, боязнь вторичных санкций, — считает Денис Гаврилов, представитель компании «Автопродикс».



Он полагает, что возможны и имиджевые причины — в России не знают, как с этими машинами обращаться, и Geely боится нареканий со стороны покупателей.

Взаимодействие с автомобилем, действительно, связано с определенными нюансами.

— Zeekr, как и любой электромобиль, должен поддерживать связь с интернетом. Когда машина покупается в Китае, в нее устанавливается китайская сим-карта, и она по факту с китайским номером ездит всю оставшуюся свою жизнь, — рассказали в салоне Frank Auto.

Третья возможная причина, по которой бренд может хотеть запретить серые поставки автомобилей в Россию, — намерение организовать в стране дилерскую сеть.



— Возможно, Geely может задумывается об официальных продажах в России, но это только догадки, — говорит Денис Гаврилов.

