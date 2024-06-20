Ванятки-Ваняточки, темные ночи: комедия «Тур с Иванушками» распутывает клубок женских неврозов

Фото: кадр из фильма «Тур с Иванушками» (2024) реж. Марк Горобец Поделиться Поделиться





В фильме «Тур с Иванушками», снятом режиссером-сериальщиком Марком Горобцом, участники группы «Иванушки International» — Андрей Григорьев-Аполлонов, Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко — символизируют недостижимый идеал и неукротимую женскую тягу к счастью. Даже на пятом десятке она еще не оставила трех героинь фильма — закадычных подруг, которые отправляются за любимой группой в тур по Краснодарскому краю.



Если «Тур с Иванушками» и можно считать комедией, то, скорее, печальной, чем смешной, и к тому же не слишком изобретательной в плане использования музыкального наследия «Иванушек». Лишь однажды кинематографисты предпринимают недюжинное творческое усилие, чтобы органично вписать один из шлягеров в драматургию, и делают частью повествования свою версию клипа на песню «Тучи», когда-то прославившую «Иванушек». Она звучит уже где-то в последней трети фильма, когда беззаветная женская дружба ненадолго дает трещину и насупившиеся героини разъезжаются в разные стороны, проникаясь предвещающими эмоциональную бурю «Тучами». Все остальное время самые популярные мелодии «Иванушек» постоянно звучат в ненавязчивом фоновом режиме, и примерно в нем же существуют заматеревшие кумиры девчонок 1990-х: для фронтмена Григорьева-Аполлонова написано хотя бы несколько эпизодических реплик, а его коллеги больше выступают как безмолвные сопровождающие.



Создавая образ типичной фанатки «Иванушек», коллектив сценаристов предложил несколько вариантов девчачьего семейного бэкграунда и дальнейших женских судеб. Самая трагическая — у резкой и ершистой крашеной блондинки (Мирослава Смирнова), дочки алкоголика, от которой современности остается только могильная плита с датами «1982–2023», а также разукрашенное розовыми сердечками письмо, когда-то написанное рыжему Андрею, но так и не дошедшее до адресата. Теперь миссию «почтальонов из прошлого» берут на себя выжившие подруги и следуют за «Иванушками» через Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу и Геленджик до самого Сочи, где им удается на счастье потереть гульфик памятника Рыжему, воздвигнутого на родине героя. Смотрится это как своеобразная сублимация загнанного глубоко в подсознание недовольства своей женской долей, на первый взгляд, может, и не самой ужасной.



Самая решительная из героинь, Катя (Агата Муцениеце), еще в детстве демонстрировала повышенный интеллект с помощью очков, а теперь служит инспектором по делам несовершеннолетних. Но карьера терпит крах из-за строптивой дочери-старшеклассницы (Александрина Олексюк), компрометирующей мать своим хулиганством. В принципе можно понять логику начальника (Владимир Сычев), увольняющего Катю: женщина, не способная справиться с собственной дочерью, — не лучшая кандидатура на роль воспитательницы трудных подростков. Да и зрителю становится тревожно, когда он застает героиню рыдающей за рулем в своей машине, поставив телефон на специальную «минуту плача».



Масла в огонь подливает подруга Ася (Анна Пескова), которую в детстве слегка презирали за жирность, однако теперь она не только похудела и собирается замуж за фитнес-инструктора, но и сделалась психологом, что позволяет ей отпускать участливые комментарии: «У тебя лицо такое, как у полицейских и одиноких женщин». Однако у самой психологини, считающей калории, тоже внутренние проблемы: встреченный в Анапе мужик с огромным мотком сахарной ваты (Роман Курцын) становится для нее сущим наваждением и ставит ее матримониальные планы под угрозу. Третья подруга, блондинка Инна, в детстве была мажоркой и собиралась выйти замуж за американца, а теперь берется спонсировать всю погоню за «Иванушками».



Автор: youtube.com/Киностудия Горького

Разумеется, трудно порекомендовать «Тур» кому-то, кроме той категории меломанок, которых в нежном возрасте прельщал формат сладеньких boy bands (мальчишеская музыкальная группа. — Прим.ред.), как презрительно выражается дочка Кати, девочка бойкая и прогрессивная, узнающая о девичьем увлечении мамы с некоторым ужасом. Правда, наш boy band теперь уже находится немножечко на грани превращения в pension band (пенсионерская группа. — Прим.ред.).



«Иванушки» не так уж сильно растолстели, а главное, что Рыжий все еще рыж, хотя и утратил свежесть только что распустившегося подсолнуха. Теперь сценические спортивные костюмы певцов гораздо богаче блестят и переливаются разными цветами. Но годы все-таки берут свое, и о бурном прошлом остепенившихся поп-звезд можно только догадываться, например, по реплике, которую бросает Рыжий, заметив со спины двух героинь, о чем-то заливисто хохочущих, сидя на ступеньках гостиницы: «Как девчонки наклюкались! Наша школа». При этом сами музыканты ни свет ни заря ходят совсем не за пивом, а за прославленной на все Черноморское побережье чурчхелой, которую ночи напролет варит пожилая родственница Кати (Татьяна Догилева). У нее героиням приходится заночевать вповалку в сарае, когда блондинкин муж блокирует ее карточку, логично рассудив: «Я как увидел эти странные покупки, понял, что моя Иннуля такое не купит — люкс на четверых, лобстеры...»



Пятизвездочный отель в Краснодаре, розовое шампанское краснодарского же терруара и карточка, которой вся эта роскошь оплачивается, участвуют в «Туре с Иванушками» в порядке продакт-плейсмент, подающегося с солдатской прямотой, без всяких юмористических ухищрений. Но с юмором у создателей фильма вообще не очень, да и скромное дарование исполнительниц главных ролей заточено, скорее, под мелодрамы сериального толка. В комическом плане картину немного выручает звезда фильмов «Горько!» и «Самый лучший день» — смешная по самой своей психофизике Валентина Мазунина в роли предводительницы краснодарского фан-клуба «Иванушек». Она поджидает кумиров с горой блинов и встречает московских конкуренток весьма агрессивно: «Ваняточки — не для вас. Ты сначала двадцать лет поезди за ваняточками».



Фото: кадр из фильма «Тур с Иванушками» (2024) реж. Марк Горобец Поделиться Поделиться





После этого под песню «Подожди меня после концерта» разворачивается чуть ли не единственная относительно забавная сцена в фильме, когда краснодарские тетки начинают закидывать московских приготовленными для «ваняточек» гостинцами, и физиономию одной из героинь облепляет в рапиде огромный блин. Тут можно заставить себя слегка хихикнуть, а вот как реагировать на эпизод, когда сорокалетние подружки прыгают на кровати в гостиничном номере, выпуская перья из подушек под песню «Девчонка-девчоночка», не совсем понятно: отыскать в себе запасы инфантильного щенячьего умиления, на которое делают ставку авторы фильма, не каждому дано.

Лидия Маслова, специально для «Фонтанки.ру»

