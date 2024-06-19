Сын модельера Вячеслава Зайцева Егор скончался в возрасте 64 лет

Егор Зайцев, сын модельера Вячеслава Зайцева, скончался после продолжительной болезни в возрасте 64 лет . Об этом стало известно вечером 19 июня из публикации РИА Новости.

Информацию о кончине Егора Зайцева агентству предоставила пресс-служба Российской академии художеств. Дата и место прощания будут объявлены позднее.

По данным СМИ, сына знаменитого модельера отвезли в больницу, где у него обнаружилась тяжелая анемия и опухоль в кишечнике, и был выявлен ряд хронических заболеваний, в частности, цирроз печени. С 16 июня Егор Зайцев был на ИВЛ.