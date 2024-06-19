Из-за новой развязки у «Меги» для Кудрово провели временную теплосеть

Дорожники продолжают работы на новой развязке с Мурманским шоссе в Кудрово около «Меги», о них рассказывает 19 июня дорожный комитет Ленобласти.



Около проспекта Строителей и вдоль закрытого участка Центральной улицы проложено почти полкилометра временных труб диаметром до 70 см. Они в ближайшем будущем будут снабжать отоплением и горячей водой часть города, пока строители займутся переустройством существующих сетей в границах развязки. Напомним, сегодня «Теплосеть Санкт-Петербурга» испытывает трубы в Кудрово и в Невском районе.

