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    На Центральной улице Кудрово начали строить подземный пешеходный переход

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    В Кудрово на перекрестке Центральной улицы и улицы Строителей начали строительство подземного пешеходного перехода. Это часть масштабного проекта по созданию транспортного узла, который должен завершиться в 2027 году.

    Заказчиком работ выступает «Ленавтодор», работы выполняет компания «АБЗ-Дорстрой», входящая в группу компаний «АБЗ-1». На первом этапе она должна вывезти около 15 тысяч кубометров грунта для создания котлована — это около 750 самосвалов. Затем уже начнется заливка бетона непосредственно для пешеходного перехода.

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    Сам подземный переход — часть проекта по созданию транспортной развязки в Кудрово, которая должна повысить транспортную доступность активно застраивающегося района. Проект включает в себя строительство дорожной развязки между Кудрово и Мурманским шоссе, продление Центральной улицы и реконструкцию путепровода над Мурманским шоссе. Протяженность развязки составит более 5 км, она будет в разных местах подключена к улично-дорожной сети.

    В частности, уже сейчас в районе улиц, которые будут реконструировать или расширять, идут работы по переустройству сетей электроснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации. Также продолжается создание дождевой канализации, укладка водопропускных труб и укладка насыпи. В зоне съезда с нового путепровода на Мурманское шоссе уже ведется благоустройство территории, подключается освещение. Скоро на путепроводе начнут укладывать асфальт, а когда он будет готов — движение переключат на новую дорогу, а старый закроют на реконструкцию. После завершения проекта работать будут оба путепровода — по одному машины будут въезжать в Кудрово, по другому — выезжать из района. Завершение транспортного узла запланировано на второй квартал 2027 года.

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