На Центральной улице Кудрово начали строить подземный пешеходный переход

В Кудрово на перекрестке Центральной улицы и улицы Строителей начали строительство подземного пешеходного перехода. Это часть масштабного проекта по созданию транспортного узла, который должен завершиться в 2027 году.



Заказчиком работ выступает «Ленавтодор», работы выполняет компания «АБЗ-Дорстрой», входящая в группу компаний «АБЗ-1». На первом этапе она должна вывезти около 15 тысяч кубометров грунта для создания котлована — это около 750 самосвалов. Затем уже начнется заливка бетона непосредственно для пешеходного перехода.