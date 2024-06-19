Называют, как хотят: почему разделение жилья по классам пока дело условное

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В рекламе жилых комплексов мы постоянно видим указание на уровень жилья: комфорт-класс, "бизнес" и другие. Но что это такое — не всегда понятно. Наиболее четкие признаки сформировались в классах «бизнес» и «элита» — их все еще можно легко отличить друг от друга. А вот относительно молодые классы «комфорт» и «комфорт-плюс» называют пока наиболее размытыми. Жилья же эконом-класса на рынке как будто совсем не осталось. Все дело в том, что в отсутствие официальной классификации каждый девелопер волен называть свой продукт по своему усмотрению, а разбираться в этом приходится покупателям.

Как формируются классы жилья сегодня, рассказали участники круглого стола «Фонтанки».

Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Елена Бойко , руководитель агентства недвижимости Елены Бойко TownGroup Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Евгений Бескровный, директор по продажам LAR Development Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Светлана Денисова , начальник отдела продаж ЗАО «БФА — Девелопмент» Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Булат Мирзаханов , руководитель направления разработки продукта в Санкт-Петербурге ГК «А101» Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Наталия Коротаевская , коммерческий директор Группы Аквилон в Санкт-Петербурге и ЛО Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Переменчивые классы Традиционно петербургский рынок жилья делился на эконом-, комфорт-, бизнес- и элит-классы. Но, как рассказала Ольга Трошева, директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), последнее время границы между ними все больше размываются. Теперь класс объекта определяется чаще всего характеристиками местоположения. И поэтому объекты с удачной локацией априори классифицируются выше, чем такие же, но в менее выигрышном месте. Также играют роль качество строительных и отделочных материалов, инженерного оборудования и уровень благоустройства. При этом зачастую последний параметр оказывается выше в более отдаленных объектах — это делается, чтобы привлечь туда покупателей.



Елена Бойко, руководитель агентства недвижимости Елены Бойко TownGroup, подчеркнула: все начинается с места, где строится комплекс.

— Есть стоимость земли и стоимость подведения коммуникаций. Исходя из этих двух критериев, застройщик понимает, какого класса жилье он должен строить, — говорит она.

— Процессы во всех товарных классах примерно схожи, — продолжила Светлана Денисова, начальник отдела продаж ЗАО «БФА — Девелопмент». — Последние лет пятнадцать наполнение классов очень приблизилось друг к другу. Мы иногда и не согласны с позиционированием объектов наших коллег. Законодательно классы никак не регламентированы, поэтому застройщик решает сам, к какому отнести свой объект, какими опциями его наполнить. И, как правило, мы видим скорее пере-, чем недопозиционирование. В последнее время на фоне удорожания квадратного метра относительно недорогое жилье вытесняется за пределы города.

Светлана Денисова , начальник отдела продаж ЗАО «БФА — Девелопмент» Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





По ее словам, на то есть объективные причины: дорогая земля и ее дефицит в границах города, дороговизна подключения сетей, растущая себестоимость строительства и огромная социальная нагрузка, возложенная на застройщика. Поэтому рынок просто не в состоянии предложить малоэтажное жилье на дорогой земле по низкой цене. Но и в административной черте города, и на окраинах, и в спальных районах требуется возвести много социальных площадей — всё это ложится бременем на стоимость квадратного метра. Как отметила эксперт, если добавить сюда дорожающие кредитные средства, мы увидим всю сложность ситуации.



Наталия Коротаевская, коммерческий директор Группы Аквилон в Санкт-Петербурге и ЛО, отметила важный момент: сам потребитель и его требования сейчас меняются. Он рассматривает не только квартиру, но и дом с его наполнением, планировки, высоту потолков, «фишки», которые заставляют любого застройщика превышать «минимальный набор» в каждом классе. Как следствие — появление промежуточных классов, таких как «комфорт-плюс» или «бизнес-лайт», и стирание границ.

— Например, покупателю сейчас уже не так важны во дворах только детские и даже спортивные площадки — для него это просто стандарт. Теперь нужны зоны отдыха для взрослых, для занятий йогой. Поэтому застройщики сейчас привлекают студии ландшафтного дизайна, для дизайна и отделки парадных - дизайн-бюро.



— На нашем рынке есть попытки создать систему аккредитации жилья по классам. Есть даже примеры таблиц с описаниями, — говорит Булат Мирзаханов, руководитель направления разработки продукта в Санкт-Петербурге ГК «А101». — Но строго ли девелоперы придерживаются этих таблиц? Ответ — нет. Как правило, каждый крупный игрок рынка сам устанавливает критерии, по которым он относит свой проект к тому или иному классу. Например, сейчас «эконом» и «стандарт» практически исчезли из формулировок, абсолютное большинство проектов называются «комфортом», хотя там нет каких-то принципиальных изменений. Либо же застройщик стыдливо не указывает никакого класса.



Он выделил несколько мощных экономических факторов любого девелоперского проекта, которые влияют на понятие классности: высотность, квартирография, количество квартир на этаже.

— Мне кажется, в проектах, которые завышают себе класс, несомненно, будут какие-то фишки, — добавил он, — но в объемно-планировочных решениях мы увидим большие дома, бесконечные стены, не самую приятную квартирографию. Петербург в этом плане, к сожалению, плохо выделяется на фоне других развитых рынков. А то, что мы называем «фишками», может перетекать от класса к классу вообще без какой-либо логики.

— Я бы делил рынок жилья на комфорт-класс, «бизнес» и «элитный». И отличаются они далеко не только локацией, — продолжил Евгений Бескровный, директор по продажам LAR Development. — Найти сегодня проект класса «стандарт» (бывший «эконом»), каким он был лет пять назад, сложно. Из тенденций я бы отметил массовый уход в «комфорт-плюс» за счет наполнения дворов, детских площадок, благоустройства и озеленения. Это требуется клиенту, которому теперь мало просто получить квартиру. Примерами могут быть, допустим, проекты в Новосаратовке — это относительно бюджетные комплексы за чертой города, но при этом они отвечают многим стандартам действительно качественного жилья.

Евгений Бескровный, директор по продажам LAR Development Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сергей Софронов, коммерческий директор ГК «ПСК», подтвердил: позиционирование на рынке отчасти вызвано потребностями застройщиков продать подороже и завышенными ожиданиями на этот счет.

— Из-за этого происходит некая путаница, классы все сильнее размываются, — уточнил он. — Отсутствие классификации мешает потребителю разобраться. Во-первых, «эконом» заменяется на «стандарт», а потом и вообще исчезает из инфополя. Также и бизнес-класс претерпевает различные изменения с выделением подразделов. Есть еще достаточно устоявшийся сегмент между «бизнесом» и «элитой» — «премиум», а за ним идет ультрадорогой делюкс-класс.



Он добавил, что компания также работает в сфере сервисных апартаментов, которые классифицируются как гостиничные объекты. Там уже давно все прописано: присвоение звезд идет по четкому перечню критериев объекта и номерного фонда.

— Сейчас на рынке нет общепринятой классификации жилья — позиционирование проекта остается на усмотрение девелопера, — продолжила Вероника Лежнева, руководитель отдела комплексного исследования рынка GloraX. — У нас в компании есть собственная внутренняя система ранжирования, по ней мы определяем не только собственные проекты, но и конкурентное окружение, чтобы более четко выстраивать позиционирование и проводить анализ. В целом я считаю, что конечному потребителю не столь важен класс, как характеристики комплекса: локация, благоустройство, технологии строительства, инженерия.



Дмитрий Ефремов, начальник управления продуктового менеджмента и маркетинговых исследований «Главстрой Санкт-Петербург», отметил два ключевых момента трансформации классов: увеличение доли комфорт-класса на рынке масс-маркета и изменения характеристик «эконома» и, как следствие, «комфорта».

Что касается структуры предложения по классам в агломерации, то, по данным компании, по итогу первого квартала 2024 года комфорт-класс составил 76% по количеству лотов, тогда как в декабре 2022-го этот показатель был 65%. Квартир эконом-класса за этот же период стало меньше: 10% в марте 2024-го против 14% в конце 2022 года. Более того, наблюдается планомерный переход проектов «эконома» из города в область: так, в марте этого года на область приходится 94% предложений в сегменте.



Как пояснил эксперт, подобные перемены вызваны повышением запросов покупателей и госрегулированием работы застройщиков, которое приводит к увеличению площади квартир — в том числе и путем ограничения габаритов строительства, способов оплаты студий.



— Есть методология Российской гильдии риелторов, — добавил он, — где классификация происходит по целому ряду характеристик, вплоть до остекления, отделки, входных групп и дверных блоков. Но она носит рекомендательный характер, так что многие застройщики устанавливают класс самостоятельно, в отрыве от методики. При этом присвоение более высокого часто определяется не характеристиками, а потребностью так позиционировать объект, чтобы обосновать цену.

От эконома к комфорту Если говорить о жилье массового спроса, в последнее время — в связи с ростом конкуренции — с рынка вымываются проекты эконом-класса, отметила Ольга Трошева. Их доля в спросе снизилась до 9%. При этом активно развиваются сегменты «комфорт» и «комфорт-плюс», на которые в первом квартале года пришлось, 37% сделок против 14–18% в 2019–2021 годах.

— Важно отметить, что на определение уровня проекта большое влияние оказывает регион. То, что в Москве или Санкт-Петербурге будет определено как комфорт-класс, в небольшом городе с неразвитым уровнем продуктовых решений может восприниматься как бизнес — в силу слабой конкуренции на рынке, — пояснила Вероника Лежнева.



Тот же комплекс, что продавался 7–10 лет назад как «эконом», сейчас уже называется «комфортом» за счет добавления некоторых фишек из комфорт-класса: детские площадки, полная отделка в квартире. Елена Бойко пояснила:

— И больше ничего, но вроде бы потребитель уже видит его на класс выше. Просто 10 лет назад такое жилье соответствовало той цене и называлось «экономом». Сейчас цены выросли, но, как ты класс ни назови, это все равно будет минимальная цена. При этом если взять 50 комплексов комфорт-класса, они все будут разными — где-то 30 комплексов будет соответствовать массовому комфорт-классу, где-то 10 будут рангом пониже, а другие 10 — ближе к «комфорту-плюс».



— Мне кажется, что понятие «эконом» несправедливо дискредитировано, и застройщики уклоняются от того, чтобы называть вещи своими именами, если к этому не обязывает законодательство, — считает Светлана Денисова. — Но такое жилье вытеснено за заграницы КАД, на территорию области, так как город развивается экстенсивно, вышел за собственные пределы. Сегодня принадлежность к Ленобласти уже определяет и ту нагрузку, которую несет застройщик, и ту цену, по которой проект будет рентабельным. Чтобы понять, «комфорт» перед вами или все-таки нет, стоит начать с локации и квартирографии. Если объект стоит буквально на оживленной трассе или если в нем 70% — однокомнатные студии, а двушки площадью от 47 квадратных метров или их нет вообще, то ни о каком «комфорте» тут речи нет.



Что касается «эконома», то, по словам эксперта, на него приходится наибольший спрос, так что он будет жить всегда. Просто вместе рынком будет расти в цене. Все, что присутствует в городе, по определению, слишком дорого, чтобы быть «экономом». И застройщик вынужден наполнять проект так, чтобы соответствовать званию «комфорта» и ожиданиям потребителя, а также чтобы выдержать конкуренцию.

— Если проекты с суммарной долей в 70% студий и однушек не считать комфортом-классом, то в Петербурге сегодня не является таковым практически ничего из того, что строится, — продолжил Евгений Бескровный. — Потому что массовый клиент голосует рублем: он не способен себе позволить двухкомнатную или трехкомнатную квартиру в силу большого метража, ежемесячных платежей, первоначального взноса. Поэтому я бы не считал квартирографию основным критерием разграничения «эконома» и «комфорта», а коснулся бы все-таки локации и наполнения. На мой взгляд, сегодня и в городе, и в области есть проекты откровенного эконом-класса, но они называются «комфортом». Просто потому, что «эконом» — это сейчас не модно. Кстати говоря, не удивлюсь, если и в авиации скоро отменят такой термин. Но если убрать с рынка эконом-класс вообще, то сразу вырастет средний чек, что сделает невозможным или некомфортным покупку для региональных клиентов, которые в силу стоимости квартир в своих регионах в принципе ориентированы на более низкую цену.



— У нас в компании действительно есть внутреннее деление на классы, — отметила Наталия Коротаевская. — В некоторых наших областных проектах есть и высокие потолки, и даже коворкинги и детские бесплатные клубы. Развитие даже каких-то базовых элементов позволяет развивать и комфорт-класс внутри и делить его на подклассы: появляется «комфорт-плюс» и уходят стандарт- и эконом-класс. У клиента сейчас на первом месте платеж по ипотеке, а с появлением таких программ, как траншевая ипотека, он может позволить себе чуть больше. И мы уже видим по себе снижение спроса на студии и однокомнатные в пользу евро-квартир.



Булат Мирзаханов , руководитель направления разработки продукта в Санкт-Петербурге ГК «А101» Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Что касается комфорт-класса, большинство девелоперов в его рамках как один привыкли создавать внутри двора детскую площадку, которая иногда превращается в настоящий Диснейленд, — говорит Булат Мирзаханов. — Почему-то — видимо, по привычке — дворы отдаются исключительно детям, а они должны принадлежать всем. Двор может быть совсем другим продуктом со своей уникальной функцией — рекреационной или развлекательной. Например, здесь может располагаться парк с обустроенными возможностями для отдыха. Это поможет в формировании имиджа более дорогого продукта. Но спорт и другие «шумные» активности логично выносить за пределы двора. Такая концепция дает проекту дополнительное преимущество в концепции — «двор, где тихо».

По словам Сергея Софронова, конкуренция между застройщиками заставляет закладывать в стандартный продукт характеристики комфорт-класса, из-за чего сейчас все массовое жилье, так или иначе, можно отнести к нему. А внутри класса уже видны большие расхождения по характеристикам.



— По нашим проектам могу сказать, что внутри комфорт-класса может очень сильно различаться цена, — говорит он. — У нас, например, есть проекты в сегменте и за 180 тыс., и и за 300 тыс. руб. за кв.м. При этом я считаю, что локация как таковая для проекта комфорт-класса не важна. Множество потребительских характеристик из более высоких сегментов перешло в сегменты более низкие — из бизнес-класса в «комфорт», оттуда — в «стандарт». И даже из премиум-класса в «бизнес» заметен нисходящий тренд. Ну и помимо этого появляется минимальная общественная инфраструктура проекта комфорт-класса — уже обязательны колясочные и велосипедные, машиноместа, индивидуальные кладовые а также опция готовой отделки.



Дмитрий Ефремов добавил, что доля эконом-класса в городе снижается, так как изменения рынка вынуждают застройщиков добавлять в свои проекты все больше дополнительных опций, улучшать их. И выбор при создании нового ЖК между комфорт- и эконом-классом падает на первый. По его словам, нынешний потребитель скорее предпочтет квартиру подороже или планировку меньшей площади, но в более качественном объекте или лучшей локации.



— При этом, с одной стороны, нужно разделять действительное наполнение и продуктовые опции в проекте, а с другой стороны — наименование класса качества как таковое, заявленное застройщиком при позиционировании, — добавил он. — В жилье комфорт-класса появились оригинальные архитектурные решения, проекты от известных архитектурных студий, следование трендам «зеленого строительства», высокий класс энергоэффективности, продуманные концепции благоустройства, более просторные планировки с большей долей многокомнатных квартир, потолки выше 2,7 м. В отделке — высококачественные материалы и современные инженерные решения, системы очистки воды. Из интересных дополнений, уже ставших привычными, отмечу вайфай и лаундж-зоны во дворе, зарядки для электромобилей, систему «умный дом».

До трех метров — это не бизнес-класс Бизнес-класс — уже более четкий и более жесткий с точки зрения позиционирования сегмент, считает большинство экспертов, поэтому его легче определить на рынке.



— В моем представлении подклассов в бизнес-классе нет и быть не может, — продолжил Сергей Софронов, — но желание конкретного застройщика сделать некую маркетинговую, добавленную стоимость проекту приводит к подразделениям. Так, бизнес-лайт, скорее всего, окажется комфорт-классом. То есть сам застройщик вроде как стесняется называть проект бизнес-классом, потому что понимает, что он не дотягивает. Бизнес-класс уже болльше характеризуется локацией — это либо центральный район, либо близко. Это не будет комплекс 25 этажей, там обязательны подземный паркинг и определенная обеспеченность машиноместами. Также желательно полное отсутствие студий и непременно потолки в 3 метра и более. 2,75 м — это не бизнес-класс.



— Действительно, «бизнес» — это архитектурно и инженерно четко очерченный класс, — пояснила Вероника Лежнева. — Здесь мы уже не увидим клинкера на всю стену или мокрых штукатурок, это будут индивидуальные решения, паркинг, высота потолка, инженерия. Но это не класс для тех, кому не хватило денег для элитного жилья. Для такой целевой аудитории у нас есть еще прослойка под названием премиум-класс. Это когда локация не элитная, но уже не бизнес, и денег вроде хватает больше, чем на «бизнес». И это один из самых сложных классов с точки зрения целевой аудитории, потому что именно они «проваливаются» в бизнес-сегмент в момент любого экономического катаклизма. А так «бизнес» очень сильно выделяется, во-первых, локацией, а во-вторых, ценой — а это сочетание локации, строительно-монтажных работ и инженерии. То есть здесь уже нижние пороги себестоимости сами будут диктовать определенный уровень класса, и стартовать с ценой за «квадрат» в 180 или 200 тысяч не получится.



Светлана Денисова не согласилась, что бизнес-класс такой уж понятный.

— Думаю, что есть место для проектов бизнес-класса в самых неожиданных локациях. — полагает она. — И не удивлюсь, если через пару лет мы увидим их в области или какой-нибудь крупной недавно застроенной территории типа Мурино. Всегда по мере того, как люди перерастают свои квартиры, остаются сильные привязки к этой локации. В то же время мы видим, как имя застройщика и его репутация позволяет ему позиционировать свои проекты в достаточно скромной локации как бизнес-класс. Однако по формальному заполнению ничего волшебного мы там не увидим — разве что какую-нибудь концептуальную штучку вроде поющего камня.

Эксперт отметила, что именно в массовом сегменте совершают большинство инвестиционных покупок. А жилье для собственного проживания — это все чаще класс «бизнес» и выше.



— Бизнес-класс вроде бы и предполагает низкую этажность, но ведь и 50-этажный небоскреб тоже легко может быть им, — говорит Булат Мирзаханов. — Именно в этом сегменте есть клиент, который хочет жить на 40-м этаже с потрясающими видами. Если в «комфорте» можно постоянно путаться, то в случае бизнеса существуют более четкие показатели: другое соотношение парковочных мест, «фишки» становятся более осознанными и дорогими. Например, активно внедряются технологии умного дома. В проектах комфорт-класса умный дом будет написан в 90% случаев, но что это такое? Так называют домофон, который умеет снимать на камеру, систему видеонаблюдения и даже охранно-пожарную сигнализацию, которая вообще-то и так норма. В бизнес-классе все уже более конкретно: например, система управления всеми конвекторами, радиаторами и кондиционером в квартире завязана на единый пункт.



— В Москве бизнес-класс — это высотность до 50 этажей, панорамные окна в пол, — добавила Елена Бойко. — И сейчас по объемам строительства Москва сопоставима с Дубаем — в том числе за счет высотности. У нас в Петербурге бизнес-класс предполагает небольшую этажность. И тут возникает проблема, как застройщику вместить все присущее бизнес-классу в это ограниченное число квартир. То есть девелоперы в Петербурге делают в мало- и среднеэтажной застройке то, что в Москве сделать легче за счет большой этажности. Также некоторые игроки, стартуя на рынке, называют свой продукт бизнес-классом, но при этом высота потолков у них 2,5 м, никаких расширенных оконных проемов и вообще ничего не соответствует действительности, кроме местоположения. Поэтому хотелось бы увидеть на рынке какие-то единые критерии.



— В рамках нашего нового бренда мы будем строить исключительно проекты бизнес- и премиум-класса, так что достаточно хорошо понимаем отличия, — говорит Евгений Бескровный. — Проекты бизнес-класса есть не только в центре, но и практически во всех районах города, причем многие на достаточно серьезном удалении. Так, в южной части Московского района есть просто уникальные проекты, есть комплексы с двухэтажными квартирами по 30–40 млн рублей в довольно отдаленном Красносельском, а также на севере — в Выборгском. Мы же запустили продажи в Зеленогорске, что далеко от центра, но это Курортный район, исторически премиальное направление — можно сказать, «петербургская Барвиха».

Поэтому, как считает эксперт, в бизнес-классе локация все-таки носит вторичный характер, а на первый план выходит продукт, наполнение, квартирография. Должны быть больше метражи, меньшее количество квартир на этаже. Вряд ли можно называться бизнес-классом, если потолки в квартирах ниже трех метров, мокрая штукатурка по фасаду, нарисованные кирпичи или окна из пластика вместо алюминия. В бизнес-классе уже появляются двухэтажные квартиры, жилье с отдельным входом, приквартирными земельными участками, которые можно использовать как зоны патио. И безусловно бизнес-класс — это всегда сервис: консьерж, коворкинги, услуги детской комнаты, дог-ситтеров.

Наталия Коротаевская , коммерческий директор Группы Аквилон в Санкт-Петербурге и ЛО Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— У бизнес-класса совершенно другой потребитель, — продолжила Наталия Коротаевская. — Для него важны, например, имя привлеченного архитектурного или ландшафтного бюро, отдельная студия может работать даже над неймингом и упаковкой продукта. Высотность в петербургском бизнес-классе — только малоэтажная, а в Москве наоборот. В этом сегменте иногда не одно машиноместо на семью, а два и более, и отсюда вытекающие фишки — например, комнаты для отдыха водителей и так далее. Чистовой отделки здесь практически не встретить, потому что все хотят эксклюзивное дизайнерское решение. А так как «комфорт» по всем этим параметрам тоже развивается, «бизнесу» становится сложнее конкурировать и он тоже вынужден развиваться — это на руку потребителю: он получает лучший продукт за счет конкуренции.



Дмитрий Ефремов отметил главное различие — это уровень комфорта проживания. С повышением классности девелоперы предлагают большие площади лотов, приватность, премиальную отделку, расширенные опции «умного дома» и услуги управляющей компании.

— В целом для жилых комплексов бизнес-класса и выше характерен широкий набор объектов инфраструктуры, которые доступны только для жильцов, — уточнил он. — Кроме того, на территории таких ЖК есть разнообразные и уникальные по архитектурно-дизайнерским решениям и функциональности объекты благоустройства.

Неопределенное будущее Чтобы сделать какую-то четкую структуру по классам жилья, стоит рассматривать объекты по определенной схеме, от большего к меньшему, считает Елена Бойко. Сначала локация — чем дальше от центра, тем меньше класс, чем ближе к центру города, тем выше. Второе — близость социальной инфраструктуры: лучшие школы, гимназии города предполагают высокий класс проекта.

Елена Бойко , руководитель агентства недвижимости Елены Бойко TownGroup Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Дальше транспортная доступность, — продолжила она. — Если добираться час на электричке, ехать на автобусе до ближайшей станции метро, проект сразу «отъезжает» в эконом. Дальше мы идем в сам дом — этажность, количество квартир на этаже, наличие колясочных, велосипедных, безбарьерная среда. И последнее — это планировка, метраж, высота потолков, размеры окон.

— Я считаю, будущее продукта в сервисах, причем во всех классах жилья, — говорит Булат Мирзаханов. — Мне кажется, что решения вроде участка земли под патио на первом этаже абсолютно справедливо могут приходить в самые разные классы: давно уже пора перестать стигматизировать первый этаж. В наших проектах в Ленобласти, которые, на мой взгляд, уверенный комфорт-класс, жилье с такими решениями есть. В целом, отрасль как будто бы не очень хочет, чтобы ее регулировали на законодательном уровне, как звездность у гостиниц, — это еще больше помешает играть во все эти игры с перепозиционированием. Но мне как специалисту по продукту было бы проще существовать в среде, где правила игры четко определены. Впрочем, я не верю, что в ближайшее время эти правила появятся — прежде всего потому, что продукт развивается значительно быстрее законодательной базы.



По словам Вероники Лежневой, вероятность того, что в ближайшее время мы увидим создание общей матрицы классности, очень низка.

— Это будет ограничивать возможности девелопера по позиционированию проекта в рекламных материалах. — говорит она. — Но это не столь важно, так как за последние годы рынок в целом прошел длинный эволюционный путь. Текущие проекты класса комфорт явно дадут фору комплексам, которые 15 лет назад причислялись к бизнесу — по наполнению, по благоустройству, по технологическим параметрам. Например у GloraX сейчас строятся два комплекса в классе комфорт в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: GloraX Парголово и GloraX Новоселье — оба проекта с богатым продуманным благоустройством, с элементами «умного дома», то есть фактически опциями из класса бизнес. Таким образом, сейчас мы видим рынок покупателя — и как бы девелоперы ни выстраивали маркетинговые стратегии и называли комплексы, в целом потребители все равно выигрывают.



Евгений Бескровный развил тему эволюции. По его словам, с точки зрения сервисов «комфорт плюс» все ближе подбирается к старому стандарту «бизнеса», а тот, в свою очередь, все ближе и ближе к «элите».

— Именно в элитном сегменте мы пока не видим какого-то серьезного шага вперед, и я считаю, следующая очередь будет за ним: ему неизбежно придется двигаться вперед, потому что иначе бизнес-класс его просто вытеснит.

Дмитрий Ефремов считает, что классность жилья продолжит трансформироваться: характеристики квартир «бизнес» и выше застройщики будут перенимать и адаптировать в проектах класса «комфорт».



— В целом такая тенденция актуальна не только для строительного, но и для промышленного сегмента: так, аналогичную эволюцию мы наблюдаем на рынке автомобилестроения, где машины с каждым годом становятся более «продвинутыми», — говорит он. — Таким образом, мы прогнозируем, с одной стороны, постепенное преобразование эконом-класса в «комфорт», с другой, перемещение стандартного жилья в Ленобласть. В свою очередь, «комфорт» также приобретет характерные особенности «бизнеса». Так как комфорт-класс довольно удобен в позиционировании, вполне вероятно, что в дальнейшем он будет составлять основную долю рынка.

