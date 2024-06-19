В Петербурге впервые отметят 90-летний юбилей со дня рождения барда Юрия Визбора большим концертом

25 июня в петербургском БКЗ «Октябрьский» состоится концерт, приуроченный к 90-летию со дня рождения советского автора-исполнителя Юрия Визбора. В Москве подобное выступление памяти песенника проходит ежегодно, а в Петербурге состоится впервые. 6+
«Юрий Визбор-90» — совместный труд музыкального проекта «Имена на все времена» и дочери барда Татьяны Визбор. Главные песни автора, среди которых «Милая моя», «Ночная дорога» и «Воспоминания о пехоте», прозвучат в исполнении Евгения Дятлова, Александра Ф. Скляра, Никиты Высоцкого и других.
В рамках концерта будут показаны уникальные фото- и видеоматериалы из семейного архива Визбора, а также состоится презентация дисков с его записями.
Юрий Визбор был не только автором-исполнителем, написавшим около 300 композиций, но и актером. Его главными актерскими работами считаются роли барда и ловеласа в фильме Марлена Хуциева «Июльский дождь» и личного секретаря фюрера Мартина Бормана в ленте Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны».
В музыкальное наследие песенника также входит композиция «Александра» к фильму «Москва слезам не верит», «Я гляжу сквозь тебя», «Осенние дожди» и т.д.
Кирилл Самунин