В Подмосковье полицейские застрелили буйного мужчину, ранившего жену ножом

В подмосковном Жуковском полицейские застрелили агрессивного мужчину, который ранил свою жену ножом. Это произошло в ночь на 19 июня, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.



В дежурную часть поступило сообщение, что в одной из квартир на Набережной Циолковского ругаются супруги. Полицейские выехали по адресу и на лестничной клетке их встретил агрессивный 47-летний мужчина. В обеих руках он держал ножи. Россиянин пытался наброситься на одного из сотрудников. Полицейские приняли решение стрелять в нападавшего. Они произвели два выстрела, после которых дебошир скончался.