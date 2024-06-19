В Подмосковье полицейские застрелили буйного мужчину, ранившего жену ножом

В подмосковном Жуковском полицейские застрелили агрессивного мужчину, который ранил свою жену ножом. Это произошло в ночь на 19 июня, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
В дежурную часть поступило сообщение, что в одной из квартир на Набережной Циолковского ругаются супруги. Полицейские выехали по адресу и на лестничной клетке их встретил агрессивный 47-летний мужчина. В обеих руках он держал ножи. Россиянин пытался наброситься на одного из сотрудников. Полицейские приняли решение стрелять в нападавшего. Они произвели два выстрела, после которых дебошир скончался.
После того, как мужчина был убит, правоохранители зашли в квартиру. На кухне они увидели женщину с ножевыми ранениями, ее госпитализировали.
Полицейские проводят проверку по факту случившегося. Известно, что дебошир ранее был неоднократно судим.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, как выборгские полицейские застрелили другого мужчину. Он угрожал своей матери и пытался наброситься на правоохранителей.