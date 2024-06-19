    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 20

    4 м/с, зап

    757мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd87.04eur93.3

    «Русские витязи» вскружили голову на МВМС-2024 в Кронштадте. Они будут здесь и в воскресенье

    2875
    7 комментариев

    «Русские витязи» отрепетировали показательное выступление в честь открытия Международного военно-морского салона «Флот -2024» в Кронштадте утром 19 июня. Корреспонденту «Фонтанки» удалось запечатлеть самолёт в небе над Финским заливом за полтора часа до официального старта салона и выступления пилотажной группы.

    «Фонтанка.ру»

    Демонстрация мастерства пилотов на новейших тяжелых Су-35С намечена на полдень. Самолёты с двигателем с управляемым вектором тяги позволяют во время показательных выступлений совершать маневренные полеты с использованием этой особенности.

    Выступления пилотажной группы запланированы также 21 и 23 июня. Посмотреть на асов в воскресенье, 23 числа, могут всё желающие — двери Международного военно-морского салона будут открыты для горожан, организаторы обещают свободный вход.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close