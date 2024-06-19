«Русские витязи» вскружили голову на МВМС-2024 в Кронштадте. Они будут здесь и в воскресенье

«Русские витязи» отрепетировали показательное выступление в честь открытия Международного военно-морского салона «Флот -2024» в Кронштадте утром 19 июня. Корреспонденту «Фонтанки» удалось запечатлеть самолёт в небе над Финским заливом за полтора часа до официального старта салона и выступления пилотажной группы.
«Фонтанка.ру»
Демонстрация мастерства пилотов на новейших тяжелых Су-35С намечена на полдень. Самолёты с двигателем с управляемым вектором тяги позволяют во время показательных выступлений совершать маневренные полеты с использованием этой особенности.
Выступления пилотажной группы запланированы также 21 и 23 июня. Посмотреть на асов в воскресенье, 23 числа, могут всё желающие — двери Международного военно-морского салона будут открыты для горожан, организаторы обещают свободный вход.