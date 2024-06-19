    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 18

    3 м/с, зап

    758мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.04eur93.3

    Новое страшное ДТП с микроавтобусом. На трассе «Сибирь» погибли, предположительно, иностранцы

    3580
    6 комментариев

    Четыре человека скончались и трое получили травмы в результате ДТП в Красноярском крае 19 июня.

    ПоделитьсяПоделиться

    Как сообщает региональное ГУ МВД, авария произошла на 565-м километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь», под Боготолом. По предварительной версии, микроавтобус «Тойота Эстима» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик ГАЗ. Машину выкинуло далеко в кювет.

    В «Тойоте» находились восемь человек. По предварительным данным NGS24.RU, там были иностранные граждане. Четверо из них погибли на месте, трое пострадали. Остались невредимы только один пассажир «Тойоты» и 61-летний водитель ГАЗа.

    Следственно-оперативная группа полиции выясняет все обстоятельства ДТП.

    Вчера другой микроавтобус попал в массовое ДТП на федеральной трассе М-5 «Урал» в Рязанской области. Погибли восемь человек, 13 человек были доставлены в больницы, в том числе трое детей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП с грузовикомВыехал на встречную полосуКрасноярский край
    ЛАЙК3
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close