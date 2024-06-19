Новое страшное ДТП с микроавтобусом. На трассе «Сибирь» погибли, предположительно, иностранцы

Четыре человека скончались и трое получили травмы в результате ДТП в Красноярском крае 19 июня.
Как сообщает региональное ГУ МВД, авария произошла на 565-м километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь», под Боготолом. По предварительной версии, микроавтобус «Тойота Эстима» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик ГАЗ. Машину выкинуло далеко в кювет.
В «Тойоте» находились восемь человек. По предварительным данным NGS24.RU, там были иностранные граждане. Четверо из них погибли на месте, трое пострадали. Остались невредимы только один пассажир «Тойоты» и 61-летний водитель ГАЗа.
Следственно-оперативная группа полиции выясняет все обстоятельства ДТП.
Вчера другой микроавтобус попал в массовое ДТП на федеральной трассе М-5 «Урал» в Рязанской области. Погибли восемь человек, 13 человек были доставлены в больницы, в том числе трое детей.