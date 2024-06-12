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    Эстонец пропал в Петербурге. Жена утверждает, что он ходил в военкомат

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    В Петербурге без вести пропал 42-летний эстонец, о чем 12 июня сообщила российским правоохранителям его супруга. Женщина полагает, что он мог быть в общежитии на Советской улице.

    По предварительным данным, иностранец пересек российско-эстонскую границу в Ивангороде 30 мая. Позже супруг рассказывал, что якобы посещал военкомат, при том, что российского гражданства у него нет. 9 июня он перестал выходить на связь, из-за чего женщина обратилась за помощью в МВД.

    Она описала его как голубоглазого мужчину спортивного телосложения, практически лысого, но с бородой. Рост не более 175 см.

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