Эстонец пропал в Петербурге. Жена утверждает, что он ходил в военкомат

В Петербурге без вести пропал 42-летний эстонец, о чем 12 июня сообщила российским правоохранителям его супруга. Женщина полагает, что он мог быть в общежитии на Советской улице.

По предварительным данным, иностранец пересек российско-эстонскую границу в Ивангороде 30 мая. Позже супруг рассказывал, что якобы посещал военкомат, при том, что российского гражданства у него нет. 9 июня он перестал выходить на связь, из-за чего женщина обратилась за помощью в МВД.

Она описала его как голубоглазого мужчину спортивного телосложения, практически лысого, но с бородой. Рост не более 175 см.