    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 16

    3 м/с, зап

    758мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd89.02eur95.74

    В Подмосковье 9-летнего мальчика и его дедушку насмерть придавило упавшим деревом

    1979
    5 комментариев

    В подмосковном Щелкове дерево насмерть придавило 9-летнего мальчика и его деда. Об этом сообщают 12 июня пресс-службы СК и прокуратуры Московской области.

    Фото: Официальный телеграм-канал Прокуратуры Московской области
    ПоделитьсяПоделиться

    Из-за сильного порыва ветра дерево упало на мужчину 1960 года рождения и его девятилетнего внука. По данным СК, мужчина с внуком возвращался с пляжа через парк. От сильного порывистого ветра с дождем они укрылись под деревом. Оба скончались на месте от полученных травм.

    Надзорное ведомство проводит проверку, отдельно будет дана оценка исполнению требований закона и действиям должностных лиц, ответственных за содержание территории.

    ПоделитьсяПоделиться

    По словам ведущего синоптика центра «ФОБОС» Михаила Леуса, Московский регион оказался под влиянием активного атмосферного фронта. Москву и область накрыли ливни и грозы. Столичное МЧС предупредило, что о хорошей погоде москвичам придется забыть на несколько дней — дожди обрушатся на город и завтра, 13 июня.

    Фото: Официальный телеграм-канал Прокуратуры Московской области

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Гроза
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ8

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close