В Подмосковье 9-летнего мальчика и его дедушку насмерть придавило упавшим деревом

В подмосковном Щелкове дерево насмерть придавило 9-летнего мальчика и его деда. Об этом сообщают 12 июня пресс-службы СК и прокуратуры Московской области.
Из-за сильного порыва ветра дерево упало на мужчину 1960 года рождения и его девятилетнего внука. По данным СК, мужчина с внуком возвращался с пляжа через парк. От сильного порывистого ветра с дождем они укрылись под деревом. Оба скончались на месте от полученных травм.
Надзорное ведомство проводит проверку, отдельно будет дана оценка исполнению требований закона и действиям должностных лиц, ответственных за содержание территории.
По словам ведущего синоптика центра «ФОБОС» Михаила Леуса, Московский регион оказался под влиянием активного атмосферного фронта. Москву и область накрыли ливни и грозы. Столичное МЧС предупредило, что о хорошей погоде москвичам придется забыть на несколько дней — дожди обрушатся на город и завтра, 13 июня.