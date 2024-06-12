    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 18

    3 м/с, зап

    757мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.02eur95.74

    В Петербурге хорошая погода, пока в Москве свирепствуют дожди

    1241
    2 комментария

    На Москву днем в среду обрушился мощный ливень, 12 июня передают наши коллеги из MSK1.Ru.

    Дождем стихия не ограничилась — в небе сверкают молнии, в городе лютует ветер, улицы и дороги заливает едва ли не по щиколотку, а на некоторые районы столицы и в области обрушился град.

    MSK1.RU

    Жильцы домов в Митино за стеной из дождя почувствовали себя отрезанными от мира. В Кунцево ливень прогнал с улиц всех пешеходов. Несладко пришлось и застигнутым врасплох автомобилистам — движение на дорогах замедлилось до скорости улитки. На фиолетовой ветке из-за потопа остановилось метро — движения нет от «Текстильщиков» до «Котельников».

    MSK1.RU

    ПоделитьсяПоделиться

    Не справляются с напором воды и ливневки. На выручку водоотводной системе пришли дворники: они спасают Москву от наводнения при помощи веников. Видео избавления от воды опубликовал телеграм-канал Patriki City.

    Patriki City

    Столичное МЧС предупредило, что о хорошей погоде москвичам придется забыть на несколько дней — дожди обрушатся на город и завтра, 13 июня.

    В Петербурге в среду утром тоже местами моросило. Сейчас в городе на Неве переменная облачность, воздух прогрелся до +18 градусов. Уже завтра, по прогнозам Гидрометцентра России, солнце осмелеет и прогреет воздух до +20 градусов, к выходным потеплеет до +25 градусов.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МоскваНепогода
    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close