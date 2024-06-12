В Петербурге хорошая погода, пока в Москве свирепствуют дожди

На Москву днем в среду обрушился мощный ливень, 12 июня передают наши коллеги из MSK1.Ru.
Дождем стихия не ограничилась — в небе сверкают молнии, в городе лютует ветер, улицы и дороги заливает едва ли не по щиколотку, а на некоторые районы столицы и в области обрушился град.
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Жильцы домов в Митино за стеной из дождя почувствовали себя отрезанными от мира. В Кунцево ливень прогнал с улиц всех пешеходов. Несладко пришлось и застигнутым врасплох автомобилистам — движение на дорогах замедлилось до скорости улитки. На фиолетовой ветке из-за потопа остановилось метро — движения нет от «Текстильщиков» до «Котельников».
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Не справляются с напором воды и ливневки. На выручку водоотводной системе пришли дворники: они спасают Москву от наводнения при помощи веников. Видео избавления от воды опубликовал телеграм-канал Patriki City.
Столичное МЧС предупредило, что о хорошей погоде москвичам придется забыть на несколько дней — дожди обрушатся на город и завтра, 13 июня.
В Петербурге в среду утром тоже местами моросило. Сейчас в городе на Неве переменная облачность, воздух прогрелся до