«Фонтанка» собрала поздравления с государственным праздником День России, которые подготовили сотрудники госучреждений, общественные деятели и политики.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев с праздником поздравил первым куплетом гимна. Национальный триколор покрыл не только признанные границы России, но и поглотил всю территорию Украины.
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеоролик. Он начинается словами президента России Владимира Путина о том, что без суверенной, сильной России никакой прочный миропорядок невозможен.
Иностранные студенты Уральского государственного юридического университета записали стихотворение детского поэта и драматурга из Симферополя Владимира Орлова «Родное», где выходцам из СССР есть знакомые с детства строки: «Я узнал, что у меня есть огромная семья». Стихотворение, которое получило особую известность благодаря фильму «Брат-2» зачитали ребята из Экваториальной Гвинеи, Индонезии, Узбекистана, Монголии и АФганистана.
Иркутский областной суд и судебная система Петербурга поздравили видеоклипом, где «Питер поет, Иркутск танцует». Клип опубликовала руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Коллаборация года в окружении ромашек исполнила песню Татьяны Куртуковой «Матушка».
Одной песни показалось мало. Второй клип создан силами судебной системы Петербурга. «За тебя, Родина-мать» группы «Любе» проиллюстрированы кадрами трудовых и житейских будней судей.
Тг-канал Минобороны опубликовал поздравления от школьников из «Юнармии».
Ольга Бузова День России отметила на беговой дорожке.
Перинатальный центр Ноябрьска провожал малышей на выписку в русских народных костюмах: мальчиков нарядили в картузы и голубые шаровары, девочек — в расписные сарафаны и кокошники. Фотографии малышей Центр опубликовал в своем телеграмм-канале «Перинатальный центр г. Ноябрьск» https://t.me/perinatal_centr/3306?single.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов опубликовал у себя в тг-канале видеоклип с поздравлениями от военнослужащих. Там есть такие слова:
«Я — русский! Спасибо, Господи!
Я — поле. Бабушкин крест.
Я — избы Рязанской области.
Я — синь. Подпирающий лес».