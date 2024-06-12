А это точно первая помощь? Чем грозит неправильное обращение с пострадавшим

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Минздрав закрепил право без медицинского образования оказывать первую помощь. Однако после нашей публикации у читателей возник вопрос — а не приходит ли за таким правом и ответственность? «Фонтанка» ознакомилась с судебной практикой и рассказывает, в каком случае действия могут оказаться неправомерными.



Во-первых, по факту эта практика используется в течение многих лет. В России взрослых и детей обучают как правильно «качать сердце» и организовывают всероссийские акции. Популяризаторы этого направления уверены, что чем больше обученных, тем больше спасенных. Однако многих действительно пугает юридический аспект оказания первой помощи и насколько это безопасно для самого помогающего.



Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, закреплен Минздравом, среди них остановка сердца, отравление, травмы, нарушения проходимости дыхательных путей инородным телом.



Необходимо разделать медицинскую и первую помощь. В России эти два понятия разграничены законом с 2009 года. Если медицинская помощь предполагает необходимую квалификацию того, кто её оказывает, то первая помощь — это комплекс срочных мер, направленных на сохранение жизни человека до приезда врачей. Её может оказать любой, кто обладает специальными навыками.

«Человеку, который оказывает первую помощь, не нужно обладать медицинским образованием и проводить какие-либо медицинские манипуляции, — объясняет добровольный спасатель и экс-преподаватель медицинского факультета СПбГУ, Виталий Кузнецов. — Не случайно из названия первой помощи уже давно убрано слово «медицинская». — Первая помощь — это простейшие манипуляции по сохранению или поддержанию жизни, которые делает обычный человек, в некоторых ситуациях даже ребёнок. Поэтому отсутствие медицинского образования ни в коем случае не является препятствием к оказанию первой помощи, ни юридическим, ни реальным».



Главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава России Леонид Дежурный отмечал, что 60 — 65 % пострадавших в чрезвычайных ситуациях нуждаются в первой помощи, а оказывается она лишь в 2 % случаев. 25 % всех смертей в ДТП происходит из-за того, что до приезда скорой не была оказана первая помощь. Что же касается ситуаций с внезапной остановкой сердца, в том числе у детей в школах, то тут также правильные действия очевидцев могут сохранить жизнь.



«Многие настроены на то, что врач — всесилен. У врача есть все — и образование, и аппаратура. Но, когда случилась беда, например, такая как остановка сердца, он не может моментально оказаться рядом, — рассуждает Кузнецов. — Вот эти пять или больше минут, пока едет врач, они считаются платиновыми. В случае простых действий граждан, а затем реаниматологов мы можем получить до двух третей успешных исходов. Но, в любом случае, минимум одна треть погибнет. И никто не вправе винить в этом добросовестно помогавших».



По словам первого заместителя председателя Российского общества первой помощи, секретаря профильной комиссии Минздрава России по направлению «Первая помощь», кандидата юридических наук Алины Закурдаевой, в России насчитывается не более 40 судебных разбирательств, связанных с действиями человека без медицинского образования, который пытался помочь пострадавшему.

«Те судебные прецеденты, которые есть на данный момент, они все касаются действий, напоминающих первую помощь, но не являющихся ею. У нас есть перечень мероприятий по оказанию первой помощи, в судах рассматривались действия нерегламентированные этим документом», — отмечает она.



Такой случай произошел в Выборгском районе Петербурга. Мужчина пытался реанимировать друга, потерявшего сознание после употребления наркотиков. Он бил по грудной клетке и лицу, однако, подобные действия не входят в перечень мероприятий по оказанию первой помощи. После такой «реанимации» у погибшего зафиксировали переломы рёбер, грудины, разрыв легкого, синяки на лице. Вину он признал и суд приговорил его к году исправительных работ.



За причинение смерти по неосторожности был осужден житель Тюмени, который пытался привести друга в чувство, ударив его головой о кафель.



Юристы отмечают, что оказывающий помощь должен руководствоваться принципом «не навреди» и четко понимать, в каком состоянии находится пострадавший и какая помощь ему может быть оказана. Поэтому лучше вступать в процесс, пройдя специальные курсы.

«Может быть оказана помощь, которая противопоказана в этой ситуации, — отмечает юрист по медицинским вопросам из Петербурга Владислав Двинянидов. — Если пациент упал с высоты и получил прелом, а вы к нему подбежали и начали его переворачивать, у него пережало нервные окончания и он умер. Вот это уже будет расцениваться как причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой смерть. В этом случае человек, который оказывал медицинскую помощь, может быть привлечён к ответственности, в том числе уголовной».



Алина Закурдаева добавляет, что в случае если первая помощь оказана правильно, но процедура все равно привела к летальному исходу, человека не привлекают к какой-либо ответственности. Также нет санкций и за сломанные рёбра во время непрямого массажа сердца.

