Сотрудников технического колледжа обязали посетить выставку «Мой Петербург». В комитете по образованию говорят, что они всё неправильно поняли.



По словам сотрудников колледжа, им поручили показать выставку студентам. У многих на этот день были намечены зачеты, а у некоторых преподавателей, наоборот, выходной день.



В самом комитете «Фонтанке» сообщили, что сотрудники поняли всё неправильно.



«Письмо комитета по образованию исключительно информирует о возможности посещения выставки и не устанавливает необходимости посещения всеми сотрудниками колледжа. Директор колледжа также не требовал посещать выставку всему коллективу», — отметили в комитете.



Директор колледжа при подготовке приказа подразумевал, что данным документом он определил сотрудников, которые отвечают за жизнь и здоровье при посещении выставки обучающимися, сказали в комитете.



Как пишет портал «Строительный Петербург», 13 июня в рамках выставки состоится день комитета по строительству. В программе предусмотрены презентации о новых соцобъектах, о строительных профессиях, встречи с представителями трудовых династий.



Выставку «Мой Петербург» открыл в начале июня губернатор Александр Беглов. Предполагается, что она должна стать аналогом выставки «Россия» в Москве, где регионы представляют свои достижения.

