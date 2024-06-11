Сотрудников технического колледжа обязали посетить выставку «Мой Петербург». В комитете по образованию говорят, что они всё неправильно поняли.
Сотрудников Санкт-Петербургского технического колледжа обязали посетить выставку «Мой Петербург», говорится в документе, который прислали читатели «Фонтанки». Документ разместили в чате сотрудников и повесили в учительской, рассказал читатель 11 июня.
В приказе, который подписал руководитель колледжа Алексей Бурасовский, говорится, что выставка имеет высокую социальную значимость. Кроме того, там отмечают, что участие в мероприятии необходимо в связи с указаниями комитета по образованию города. Бурасовский «приказывает» сотрудникам посетить выставку с 12:30 до 14:45 13 июня.
По словам сотрудников колледжа, им поручили показать выставку студентам. У многих на этот день были намечены зачеты, а у некоторых преподавателей, наоборот, выходной день.
В самом комитете «Фонтанке» сообщили, что сотрудники поняли всё неправильно.
«Письмо комитета по образованию исключительно информирует о возможности посещения выставки и не устанавливает необходимости посещения всеми сотрудниками колледжа. Директор колледжа также не требовал посещать выставку всему коллективу», — отметили в комитете.
Директор колледжа при подготовке приказа подразумевал, что данным документом он определил сотрудников, которые отвечают за жизнь и здоровье при посещении выставки обучающимися, сказали в комитете.
Как пишет портал «Строительный Петербург», 13 июня в рамках выставки состоится день комитета по строительству. В программе предусмотрены презентации о новых соцобъектах, о строительных профессиях, встречи с представителями трудовых династий.
Выставку «Мой Петербург» открыл в начале июня губернатор Александр Беглов. Предполагается, что она должна стать аналогом выставки «Россия» в Москве, где регионы представляют свои достижения.