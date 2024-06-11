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    КГИОП обещает добиться наказания для инициаторов нелегальной пристройки рядом с Варшавским вокзалом

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    Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) обещает добиться наказания для инициаторов незаконной пристройки к зданию рядом с Варшавским вокзалом. Об этом «Фонтанке» сообщила пресс-служба комитета вечером 11 июня.

    В середине мая градозащитники, участники сообщества «SOS СПб Снос», обратили внимание на строительство рядом с историческим зданием на Обводном канале, 118, Н. Это здание инструментального цеха, которое построено в XIX веке, входит в комплекс построек Варшавского вокзала и должно быть защищено действующим законодательством. Цех обладает статусом выявленного объекта культурного наследия.

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    Неизвестные решили пристроить к цеху новую часть, а это значительно меняет его внешний вид. Никаких информационных щитов, естественно, рядом со стройкой нет. Поэтому активисты обратились за разъяснениями в КГИОП и еще 24 мая получили ответ, что работы не согласованы.

    Однако 11 июня строительство продолжилось, активисты попробовали вызвать полицию и добиться реакции от ведомств, но в течение дня никакого эффекта от этого не было. «Фонтанка» одновременно с этим запросила информацию о происходящем в КГИОП.

    «Пристройка к фасаду объекта, зафиксированная на фото, с КГИОП не согласована. В настоящее время по данному факту КГИОП проводятся контрольно-надзорные мероприятия, по результатам которых виновные лица будут привлечены к установленной законом ответственности», — сообщили в комитете.

    Часть ансамбля построек вокруг Варшавского вокзала была снесена в 2013 году.

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