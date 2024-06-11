Москалькова заявила, что нужно совершенствовать правовое регулирование блогерства

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала совершенствовать правовое регулирование блогерства. Об этом сообщается в докладе омбудсмена по итогам 2023 года.
«Как показывает практика, любые действия блогеров опираются исключительно на их субъективные ценности и никак не ограничиваются блогерским сообществом», — уточняет Москалькова.
Также уполномоченный по правам человека в РФ отметила, что сейчас деятельность блогеров приносит им не только огромные деньги, «но и является поводом для привлечения к ответственности».
«Государственное урегулирование данной области позволит усилить защиту прав граждан от недобросовестных организаторов коммерческих бизнес-тренингов и курсов личностного роста», — отмечается в докладе.
По мнению Татьяны Москальковой, для работы на информационном рынке в будущем может понадобиться «получение лицензии на осуществление данной деятельности и подтверждение своей компетенции».