Москалькова заявила, что нужно совершенствовать правовое регулирование блогерства

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала совершенствовать правовое регулирование блогерства. Об этом сообщается в докладе омбудсмена по итогам 2023 года.



«Как показывает практика, любые действия блогеров опираются исключительно на их субъективные ценности и никак не ограничиваются блогерским сообществом», — уточняет Москалькова.



Также уполномоченный по правам человека в РФ отметила, что сейчас деятельность блогеров приносит им не только огромные деньги, «но и является поводом для привлечения к ответственности».

