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    Москалькова заявила, что нужно совершенствовать правовое регулирование блогерства

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    Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала совершенствовать правовое регулирование блогерства. Об этом сообщается в докладе омбудсмена по итогам 2023 года.

    «Как показывает практика, любые действия блогеров опираются исключительно на их субъективные ценности и никак не ограничиваются блогерским сообществом», — уточняет Москалькова.

    Также уполномоченный по правам человека в РФ отметила, что сейчас деятельность блогеров приносит им не только огромные деньги, «но и является поводом для привлечения к ответственности».

    «Государственное урегулирование данной области позволит усилить защиту прав граждан от недобросовестных организаторов коммерческих бизнес-тренингов и курсов личностного роста», — отмечается в докладе.

    По мнению Татьяны Москальковой, для работы на информационном рынке в будущем может понадобиться «получение лицензии на осуществление данной деятельности и подтверждение своей компетенции».

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