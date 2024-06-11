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    Внятно объяснить поступок не смог. Полиция задержала подозреваемого в поджоге на Товарищеском

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    Петербуржец сообщил в полицию о поджоге своего автомобиля. Подозреваемого нашли за несколько минут, а вот добиться от него объяснений не смогли.

    В 2:43 10 июня в полицию Невского района обратился 37-летний специалист организации розничной торговли аудиовидеотехникой. Мужчина сообщил, что возле дома 2 по Товарищескому проспекту горит его Haval, подожженный неизвестным. Прибывшие на место правоохранители обнаружили внедорожник с оплавленными крылом, подкрылком и задним бампером, сообщает 11 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Через несколько минут наряд патрульно-постовой службы по горячим следам задержал подозреваемого в поджоге. Им оказался 34-летний местный житель. Мужчина был так сильно пьян, что вразумительно объяснить поступок так пока и не смог.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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