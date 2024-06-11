WP: Вашингтон снял запрет на поставку оружия нацбатальону «Азов»*

Администрация президента США Джо Байдена «разрешит украинскому военному подразделению с неоднозначным прошлым использовать американское оружие, сняв запрет, введенный много лет назад на фоне опасений в Вашингтоне по поводу происхождения группировки», сообщила 10 июня газета Washington Post со ссылкой на госдепартамент.



Бригада «Азов»*, признанная в России террористической и запрещенная, входит сейчас в состав Национальной гвардии Украины. Около десяти лет назад в США ввели запрет на использование бригадой американского оружия — после того как было установлено, что некоторые ее основатели придерживаются расистских и ультранационалистических взглядов, а представители ООН по правам человека обвинили ее в гуманитарных нарушениях. Членам бригады также запретили посещать тренировки, организованные военными США. Теперь же Госдепартамент провел проверку и, как говорится в его заявлении, не обнаружил «никаких доказательств» прежних нарушений. Руководство бригады говорит, что оно давно избавилось от этих ассоциаций и что ее командиры с тех пор полностью сменились.

