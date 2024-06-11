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    WP: Вашингтон снял запрет на поставку оружия нацбатальону «Азов»*

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    Администрация президента США Джо Байдена «разрешит украинскому военному подразделению с неоднозначным прошлым использовать американское оружие, сняв запрет, введенный много лет назад на фоне опасений в Вашингтоне по поводу происхождения группировки», сообщила 10 июня газета Washington Post со ссылкой на госдепартамент.

    Бригада «Азов»*, признанная в России террористической и запрещенная, входит сейчас в состав Национальной гвардии Украины. Около десяти лет назад в США ввели запрет на использование бригадой американского оружия — после того как было установлено, что некоторые ее основатели придерживаются расистских и ультранационалистических взглядов, а представители ООН по правам человека обвинили ее в гуманитарных нарушениях. Членам бригады также запретили посещать тренировки, организованные военными США. Теперь же Госдепартамент провел проверку и, как говорится в его заявлении, не обнаружил «никаких доказательств» прежних нарушений. Руководство бригады говорит, что оно давно избавилось от этих ассоциаций и что ее командиры с тех пор полностью сменились.

    «Президент России Владимир Путин уже давно ссылается на расистские и ультранационалистические элементы батальона «Азов»* в своих обвинениях в том, что украинские боевики и их правители в Киеве являются неонацистами. Сдвиг в политике США, скорее всего, вновь разожжет эту российскую критику», — отмечает издание.

    Представитель Госдепартамента отказался сообщить, когда запрет был снят и получила ли уже бригада американское вооружение.

    «Азов»* известен в связи с боями за «Азовсталь» в Мариуполе. В результате осады украинские власти приказали оставшимся на сталелитейном заводе военным сдаться российским войскам, чтобы выжить. По состоянию на начало мая, в плену оставалось более 900 человек, пишет издание. В прошлом году «Азов» воспользовался своим новым статусом бригады и начал интенсивную вербовочную кампанию по всей стране, в результате которой примерно за два месяца было привлечено более 5000 новых военнослужащих, отмечает WP.

    * Террористическая организация, запрещена в России.

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