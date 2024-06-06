В России разработают новые виды биотоплива для транспорта на основе переработанного растительного масла

На Петербургском международном экономическом форуме — 2024 «Газпром нефть» и «Эковей» подписали меморандум о совместной разработке, сертификации и промышленном производстве низкоуглеродного топлива для морского и авиатранспорта.
Компании будут работать над созданием новых методов производства авиационного и судового топлива из переработанного растительного масла. Планируется разработка и внедрение стандартов, регулирующих выпуск, использование и реализацию биотоплива. Разработка и апробация рецептур моторного топлива с низким углеродным следом будет осуществляться в Санкт-Петербурге.
«Сейчас в структуре продаж судовых топлив компании свыше 95% объема составляют продукты высокого экологического класса. Мы первыми в отечественной судоходной отрасли приступили к реализации и уже поставили клиентам свыше 10 тыс. тонн биотоплива, — говорит Леван Кадагидзе, начальник коммерческого департамента «Газпром нефти». — Для дальнейшего повышения экологической эффективности транспорта в России совместно с партнерами мы готовы развивать продуктовый портфель зеленых топлив на основе растительных компонентов и расширять сферы его применения».
«Газпром нефть» и «Эковей» уже сотрудничают в области низкоуглеродного судового топлива: с июля 2023 года в порту Санкт-Петербурга морские суда заправляются биотопливом с добавлением переработанного фритюрного масла из сетей быстрого обслуживания. Рецептура биотоплива основана на низкосернистом судовом топливе «Газпром нефти» и отработанном фритюрном масле. Переработка вторичного сырья осуществляется на предприятии «Эковей», где оно проходит многостадийную очистку. Смешивание компонентов, производство, лабораторный контроль, хранение и перевалка топлива происходят на терминале «Газпром нефти» в порту Санкт-Петербурга. Новое топливо соответствует техническому регламенту и подходит для большинства морских и речных судов.
«Последние несколько лет мы активно занимаемся локализацией проектов производства биокомпонентов на основе отработанного растительного масла в транспортный сектор, — подчеркнула Кристина Тен, генеральный директор «Эковей». — К примеру, совместно с «Газпром нефтью» с 2023 года выпускаем уникальное не только в России, но и в мире зеленое судовое топливо с низким углеродным следом. Благодаря нашим научно-исследовательским разработкам, экспертизе и производственной инфраструктуре мы готовы расширять область применения биокомпонентов, в том числе и для выпуска SAF-топлива для отечественной авиации».