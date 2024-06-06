В России разработают новые виды биотоплива для транспорта на основе переработанного растительного масла

На Петербургском международном экономическом форуме — 2024 «Газпром нефть» и «Эковей» подписали меморандум о совместной разработке, сертификации и промышленном производстве низкоуглеродного топлива для морского и авиатранспорта.

Компании будут работать над созданием новых методов производства авиационного и судового топлива из переработанного растительного масла. Планируется разработка и внедрение стандартов, регулирующих выпуск, использование и реализацию биотоплива. Разработка и апробация рецептур моторного топлива с низким углеродным следом будет осуществляться в Санкт-Петербурге.