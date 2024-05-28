Две школьницы на одном самокате устроили ДТП в Петербурге. Одна уехала в больницу

Очередной инцидент с участием электросамоката произошел в Красносельском районе Петербурга. Две школьницы встали на один СИМ и въехали в пешехода. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 мая.



Авария произошла на Авангардной улице. Девочки арендовали самокат «Яндекс.Go» и поехали на нем вместе. У дома №9 они потеряли управление и врезались в мужчину. Стоящая позади семиклассница упала и ударилась головой. К медикам она обратилась на следующий день. Состояние пациентки потребовало госпитализации. О травмах пешехода информации нет.

