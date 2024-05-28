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    Две школьницы на одном самокате устроили ДТП в Петербурге. Одна уехала в больницу

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    Очередной инцидент с участием электросамоката произошел в Красносельском районе Петербурга. Две школьницы встали на один СИМ и въехали в пешехода. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 мая.

    Авария произошла на Авангардной улице. Девочки арендовали самокат «Яндекс.Go» и поехали на нем вместе. У дома №9 они потеряли управление и врезались в мужчину. Стоящая позади семиклассница упала и ударилась головой. К медикам она обратилась на следующий день. Состояние пациентки потребовало госпитализации. О травмах пешехода информации нет.

    Полиция проводит проверку.

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