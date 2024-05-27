В Петербурге трёхлетний ребёнок попал в реанимацию, отравившись лекарствами

Помощь медиков потребовалась девочке из Красносельского района Петербурга после дегустации содержимого домашней аптечки. Лекарства она глотала без присмотра взрослых.
Ребёнка, которому через месяц исполнится три года, увезли в больницу из квартиры в Сосновой Поляне накануне около шести часов вечера, стало известно «Фонтанке» 27 мая. Стоило взрослым отвлечься, как девочка потянула в рот таблетки. Что именно и в каком количестве, предстоит выяснить медикам. По словам родителей, в доступе оказались препараты семи наименований.
За здоровье пациентки борются в детской больнице имени Филатова. По предварительным данным, девочка находится в реанимации с отравлением нейролептиками.