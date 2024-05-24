Киновед бесплатно поделится лайфхаками, где искать хорошее кино

Киновед должен смотреть и «так себе» кино, но точно знает, где искать кино хорошее. Своими лайфхаками
Больше всего фильмов снимают не в США: индийский Болливуд снимает вдвое, и в некоторые годы и почти втрое больше. Соединенные Штаты даже не на втором месте. Год на год не приходится, но в последнее время «серебро» по выпуску фильмов — у Нигерии. Ее киноиндустрию называют Нолливуд. Почему бы и не снимать: страна — крупнейшая экономика в Африке (нефть), зрителей много (населения почти вдвое больше, чем в России, это самая населенная страна в Африке), и долгое время не было доступа к зарубежным фильмам. На четвертом и пятом местах по объемам кинопроизводства Китай и Япония, при этом в Китае проживало больше всего людей на планете (сейчас Индия обогнала), а Япония лишь на
Разобраться во всем этом изобилии поможет Евгения Смыкова — киновед, автор канала «Кинохвалитель из Санкт-Петербурга» и портала «После титров», лектор Российского общества «Знание». Евгения расскажет о проверенных источниках, которые сориентируют в мире кино, и о лучших специалистах в этой области, на чье мнение можно положиться. Лекция «Чек-лист синефила: где искать хорошее новое кино?» пройдет 28 мая в «Открытой гостиной» (Литейный, 19). Зарегистрироваться можно на странице «Открытой гостиной» во «ВКонтакте». Начало в 18:30.
Александра Шеромова