    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 24

    3 м/с, южн

    772мм

    28%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.25eur97.88

    Киновед бесплатно поделится лайфхаками, где искать хорошее кино

    385
    обсудить

    Киновед должен смотреть и «так себе» кино, но точно знает, где искать кино хорошее. Своими лайфхаками 28 мая в «Открытой гостиной» Лермонтовки поделится киновед Евгения Смыкова. Бесплатно. 12+

    Фото: pixabay.com
    ПоделитьсяПоделиться

    Больше всего фильмов снимают не в США: индийский Болливуд снимает вдвое, и в некоторые годы и почти втрое больше. Соединенные Штаты даже не на втором месте. Год на год не приходится, но в последнее время «серебро» по выпуску фильмов — у Нигерии. Ее киноиндустрию называют Нолливуд. Почему бы и не снимать: страна — крупнейшая экономика в Африке (нефть), зрителей много (населения почти вдвое больше, чем в России, это самая населенная страна в Африке), и долгое время не было доступа к зарубежным фильмам. На четвертом и пятом местах по объемам кинопроизводства Китай и Япония, при этом в Китае проживало больше всего людей на планете (сейчас Индия обогнала), а Япония лишь на 11-м месте. В России, по данным Института кино, в год производится 100–120 фильмов для проката, 120–150 телевизионных и мини-сериалов и 150–200 сериалов, в которых больше 5 серий.

    Разобраться во всем этом изобилии поможет Евгения Смыкова — киновед, автор канала «Кинохвалитель из Санкт-Петербурга» и портала «После титров», лектор Российского общества «Знание». Евгения расскажет о проверенных источниках, которые сориентируют в мире кино, и о лучших специалистах в этой области, на чье мнение можно положиться. Лекция «Чек-лист синефила: где искать хорошее новое кино?» пройдет 28 мая в «Открытой гостиной» (Литейный, 19). Зарегистрироваться можно на странице «Открытой гостиной» во «ВКонтакте». Начало в 18:30.

    Александра Шеромова

    Фото: pixabay.com

    По теме

    Новинки киноКуда сходить бесплатно
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close