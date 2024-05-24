Киновед бесплатно поделится лайфхаками, где искать хорошее кино

Больше всего фильмов снимают не в США: индийский Болливуд снимает вдвое, и в некоторые годы и почти втрое больше. Соединенные Штаты даже не на втором месте. Год на год не приходится, но в последнее время «серебро» по выпуску фильмов — у Нигерии. Ее киноиндустрию называют Нолливуд. Почему бы и не снимать: страна — крупнейшая экономика в Африке (нефть), зрителей много (населения почти вдвое больше, чем в России, это самая населенная страна в Африке), и долгое время не было доступа к зарубежным фильмам. На четвертом и пятом местах по объемам кинопроизводства Китай и Япония, при этом в Китае проживало больше всего людей на планете (сейчас Индия обогнала), а Япония лишь на 11-м месте. В России, по данным Института кино, в год производится 100–120 фильмов для проката, 120–150 телевизионных и мини-сериалов и 150–200 сериалов, в которых больше 5 серий.

