Reuters: релоканты покидают Турцию из-за проблем с ВНЖ и финансами

Россияне, переехавшие после начала спецоперации в Турцию, стали покидать страну из-за проблем с видом на жительство и финансовых трудностей. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на официальную статистику и слова самих россиян.



В мае, по официальным данным, число россиян, имеющих вид на жительство в Турции, упало до 96 тысяч , что более чем на треть меньше, чем в конце 2022 года ( 154 тысячи ). Число компаний, созданных с использованием российского капитала, сократилось со 140 в 2022 году до 68 в 2023 году.



Чаще всего, по данным Reuters, россияне перебираются из Турции в Черногорию и Сербию. Агентство опросило девятерых релокантов. Причинами объезда из Турции они называют высокую инфляцию (в апреле она достигла 70%), трудности с банками из-за санкций и частые отказы в продлении ВНЖ.

