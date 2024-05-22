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    Reuters: релоканты покидают Турцию из-за проблем с ВНЖ и финансами

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    Россияне, переехавшие после начала спецоперации в Турцию, стали покидать страну из-за проблем с видом на жительство и финансовых трудностей. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на официальную статистику и слова самих россиян.

    В мае, по официальным данным, число россиян, имеющих вид на жительство в Турции, упало до 96 тысяч, что более чем на треть меньше, чем в конце 2022 года (154 тысячи). Число компаний, созданных с использованием российского капитала, сократилось со 140 в 2022 году до 68 в 2023 году.

    Чаще всего, по данным Reuters, россияне перебираются из Турции в Черногорию и Сербию. Агентство опросило девятерых релокантов. Причинами объезда из Турции они называют высокую инфляцию (в апреле она достигла 70%), трудности с банками из-за санкций и частые отказы в продлении ВНЖ.

    «В Турции невозможно предсказать свое будущее», — сказал 46-летний сотрудник ИТ Дмитрий.

    Профессор политологии из Стамбульского коммерческого университета Бириз Каракай отмечает, что Турция сейчас «не хочет принимать слишком много иностранцев».

    Релоканты частично покидают и Грузию, пишет «Коммерсантъ». По данным СМИ, около 40% россиян, переехавших туда в 2022 году (всего более 60 тысяч человек), ищут новые страны для жизни. Некоторые возвращаются в Россию, большинство стремится в Европу.

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