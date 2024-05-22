Массовое ДТП собрало пробку в 3 км на ЗСД

Длинный «паровозик» затрудняет проезд на южном участке ЗСД в Петербурге утром 22 мая.
На 6-м километре магистрали, после въезда с Автомобильной улицы, в направлении севера столкнулись несколько машин паровозиком, сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». На место прибыли сотрудники ГИБДД, скорых на кадрах очевидцев нет. В паровозике — пять машин.
Кроме того, на этом участке ведутся дорожные работы. По данным «Яндекс.Карт», пробка растянулась примерно на 3 километра. В целом загруженность дорог Петербурга в утренний час пик — 5 баллов. Обычно в это время бывает 6 баллов, но в летний период, после окончания учебного года, как правило, меньше.