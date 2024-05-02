«Тинькофф Банк» зарегистрировал себе новые товарные знаки. Теперь просто Т

АО «Тинькофф Банк» подало более 10 заявок Роспатент на новые товарные знаки. Внимание на это в четверг, 2 мая, обратило «Агентство бизнес-новостей».
В заявках компания демонстрирует букву Т. Возможно, банк готовится к ребрендингу.
С начала апреля действуют товарные знаки с темно-желтым дефисом: «Т-Партнеры», «Т-Холдинг», «Т-Бизнес», «Т-Центр Разработки» и «Т-Капитал».
Также зарегистрированы товарные знаки сплошными черными буквами: «ТПартнеры», «ТБанк», «ТПутешествия» и другие.
В ноябре 2022 года стало известно, что Олег Тиньков* хочет отозвать бренд «Тинькофф» из банка. «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что необходимости изменения названия «Тинькофф» в банке не видят. «С юридической точки зрения таких обязательств и близко нет», — цитировала газета своего собеседника.
* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.