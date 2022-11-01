Олег Тиньков сообщил, что будет отзывать бренд «Тинькофф» из российского банка

Предприниматель и экс-владелец «Тинькофф Банка» Олег Тиньков сообщил о начале процесса отзыва бренда «Тинькофф» из российского банка. Об этом 1 ноября он рассказал в одной из социальных сетей.

Также предприниматель прокомментировал пропажу поста, в котором говорилось, что Тиньков решил отказаться от российского гражданства. По словам Олега Тинькова, этот пост не был удален, а исчез «загадочным образом».



Тиньков стал пятым предпринимателем из числа бывших и действующих участников рейтинга Forbes, отказавшихся от российского гражданства за последние месяцы. Ранее это сделали гендиректор британской финансовой технологической компании Revolut Николай Сторонский, основатель инвесткомпании Freedom Finance Тимур Турлов, руководитель компании DST Global Юрий Мильнер и предприниматель Рубен Варданян.

