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    «Ведомости» узнали, будет ли банк «Тинькофф» менять название

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    В топ-менеджменте банка «Тинькофф» не обсуждается смена названия. Об этом сообщают 7 ноября «Ведомости» со ссылкой на близкий к организации источник.


    «Банку это на данный момент не нужно, как и проводить принципиальный ребрендинг. С юридической точки зрения таких обязательств и близко нет», — объяснил он.

    Еще один источник добавил, что необходимости изменения названия «Тинькофф» в банке не видят.

    В начале ноября экс-владелец банка Олег Тиньков сообщил о начале процесса отзыва бренда «Тинькофф» из него.

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