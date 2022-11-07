«Ведомости» узнали, будет ли банк «Тинькофф» менять название

В топ-менеджменте банка «Тинькофф» не обсуждается смена названия. Об этом сообщают 7 ноября «Ведомости» со ссылкой на близкий к организации источник.





«Банку это на данный момент не нужно, как и проводить принципиальный ребрендинг. С юридической точки зрения таких обязательств и близко нет», — объяснил он.

Еще один источник добавил, что необходимости изменения названия «Тинькофф» в банке не видят.

В начале ноября экс-владелец банка Олег Тиньков сообщил о начале процесса отзыва бренда «Тинькофф» из него.

