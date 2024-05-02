Горячий шоколад. Фура со сладким полыхала на трассе М-11 под Тосно

Горящий грузовик тушили днем 2 мая на платной трассе М-11 «Нева» в Тосненском районе Ленобласти. Машина перевозила сладости.
В 13:55 в дежурные службы дороги поступил сигнал о пожаре на 588-м километре М-11 в направлении Москвы, сообщает 47News со ссылкой на пресс-службу оператора трассы «Магистраль двух столиц». Загорелся грузовой автомобиль MAN. Огонь полностью охватил кабину.
В дорожной полиции изданию рассказали, что грузовик вез партию шоколада. Прицеп удалось отцепить, и груз от огня не пострадал. Пожар потушила дежурная смена 87-й пожарной части. Люди в нем не пострадали, сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти.
Причины и обстоятельства возгорания устанавливают дознаватели МЧС Тосненского района.