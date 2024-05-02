    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 12

    2 м/с, с-в

    768мм

    34%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd91.78eur98.03

    Горячий шоколад. Фура со сладким полыхала на трассе М-11 под Тосно

    566
    обсудить

    «Мегаполис»

    Горящий грузовик тушили днем 2 мая на платной трассе М-11 «Нева» в Тосненском районе Ленобласти. Машина перевозила сладости.

    В 13:55 в дежурные службы дороги поступил сигнал о пожаре на 588-м километре М-11 в направлении Москвы, сообщает 47News со ссылкой на пресс-службу оператора трассы «Магистраль двух столиц». Загорелся грузовой автомобиль MAN. Огонь полностью охватил кабину.

    В дорожной полиции изданию рассказали, что грузовик вез партию шоколада. Прицеп удалось отцепить, и груз от огня не пострадал. Пожар потушила дежурная смена 87-й пожарной части. Люди в нем не пострадали, сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти.

    Причины и обстоятельства возгорания устанавливают дознаватели МЧС Тосненского района.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ленинградская областьТрасса М-11Пожар авто
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close