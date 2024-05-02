Мужчина пытался зарезать бывшую жену в примерочной магазина на глазах у дочки

В Москве арестовали мужчину, которого обвиняют в покушении на убийство бывшей жены. Злоумышленника не удержали ни людное место, ни присутствие дочери. Что произошло, засняла камера наблюдения.



По версии следствия, 29 апреля 36-летний обвиняемый пришел вместе с бывшей женой и малолетней дочкой в торговый центр «Косино Парк» на Святоозерской улице Москвы. Там супруги поссорились из-за ревности мужчины. Когда 29-летняя женщина была в примерочной магазина, он ворвался к ней с ножом и стал наносить удары, в том числе в шею и в область головы, сообщает 2 мая пресс-служба прокуратуры Москвы.