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    Мужчина пытался зарезать бывшую жену в примерочной магазина на глазах у дочки

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    прокуратура Москвы

    В Москве арестовали мужчину, которого обвиняют в покушении на убийство бывшей жены. Злоумышленника не удержали ни людное место, ни присутствие дочери. Что произошло, засняла камера наблюдения.

    По версии следствия, 29 апреля 36-летний обвиняемый пришел вместе с бывшей женой и малолетней дочкой в торговый центр «Косино Парк» на Святоозерской улице Москвы. Там супруги поссорились из-за ревности мужчины. Когда 29-летняя женщина была в примерочной магазина, он ворвался к ней с ножом и стал наносить удары, в том числе в шею и в область головы, сообщает 2 мая пресс-служба прокуратуры Москвы.

    На записи с камеры видно, что начало разворачивалось на глазах у дочки. Девочка пришла к кабинке за мужчиной, а увидев происходящее, отшатнулась и убежала. Несколько секунд в кабинке заметна борьба, и только потом на нее обратили внимание окружающие. Пока они соображали, что происходит, мужчина ушел спокойным шагом, а из примерочной вывалилась раненая женщина.

    Фигурант с места преступления скрылся. Потерпевшую госпитализировали. Женщина осталась жива благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, отмечают в прокуратуре.

    Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ. Перовский районный суд Москвы 2 мая избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 30 июня, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Расследование дела взяла на контроль столичная прокуратура.

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