Месячник по благоустройству в Петербурге завершен. Посмотрите, как в городе моют памятники

Первый рабочий день после минувшего Первомая начался с помывки бюстов в Московском парке Победы в Петербурге. Влажную уборку на Аллее Героев провели утром в среду, 2 мая, с помощью специального оборудования.

На аллею, вдоль которой установлены скульптуры Героев Советского Союза, нагрянула целая группа специалистов и спецтехники. Уборку начали с обработки памятников специальным раствором с пеной, уделяя особое внимание мелким деталям, а затем отмыли их при помощи водяной пушки.



Отметим, что уборка на Аллее Героев ежегодно проводится в преддверии празднования Дня Победы.