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    Месячник по благоустройству в Петербурге завершен. Посмотрите, как в городе моют памятники

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    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
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    Первый рабочий день после минувшего Первомая начался с помывки бюстов в Московском парке Победы в Петербурге. Влажную уборку на Аллее Героев провели утром в среду, 2 мая, с помощью специального оборудования.

    Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»

    На аллею, вдоль которой установлены скульптуры Героев Советского Союза, нагрянула целая группа специалистов и спецтехники. Уборку начали с обработки памятников специальным раствором с пеной, уделяя особое внимание мелким деталям, а затем отмыли их при помощи водяной пушки.

    Отметим, что уборка на Аллее Героев ежегодно проводится в преддверии празднования Дня Победы.

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    Также сегодня в городе завершился месячник по благоустройству. На прошлой неделе с улиц Петербурга был отправлен на утилизацию последний снег — 170 кубометров с Дворцовой площади.

    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
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    «Планово отработали апрель и с позволения погоды перешли на спокойный, где-то даже скучный летний режим работы», — сообщили в комитете по благоустройству. Сегодня город приводят в порядок почти 900 работников ручного труда и более 600 единиц техники.

    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»

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