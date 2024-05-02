«Это низость и подлость». США задержали выдачу виз российским представителям для визита в Вашингтон

Представители РФ — главы делегации министерства финансов и Банка России — не смогли приехать на весенние министерские встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне из-за того, что вовремя не получили визы. Об этом 2 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора от России в МВФ Алексея Можина.



В Вашингтон должны были прибыть заместитель министра финансов Иван Чебесков и первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. Также на встречу МВФ и ВБ собирались сотрудники этих ведомств.

