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    «Это низость и подлость». США задержали выдачу виз российским представителям для визита в Вашингтон

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    Представители РФ — главы делегации министерства финансов и Банка России — не смогли приехать на весенние министерские встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне из-за того, что вовремя не получили визы. Об этом 2 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора от России в МВФ Алексея Можина.

    В Вашингтон должны были прибыть заместитель министра финансов Иван Чебесков и первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. Также на встречу МВФ и ВБ собирались сотрудники этих ведомств.

    По словам Можина, в нужные сроки США выдали визы только младшим сотрудникам Банка России, а из Минфина вовремя не дали никому.

    Визы для остальных можно было забрать 16 апреля, когда конференция уже шла, а командировки были отменены. О том, что документы готовы, американское посольство в Москве сообщило делегации, мягко говоря, поздно.

    «<...> Это низость и подлость, доходящая до садизма. Я не представляю себе, чтобы в России могли так вести себя по отношению к злейшим нашим врагам», — отметил Алексей Можин.

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