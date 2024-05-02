После автомобильного пожара на Чёрной речке петербуржец попал в психиатрическую больницу

Полиция Приморского района Петербурга задержала предполагаемого поджигателя автомобиля. Подробности стали известны «Фонтанке» 2 мая.



На улице Генерала Хрулева, 16, вчера около полудня загорелся легковой автомобиль «Опель Корса» без государственных регистрационных знаков. Городское ГУ МЧС сообщало, что огонь охватил салон, а в 12:16 пожар был ликвидирован силами двух расчётов. Никто не пострадал. По данным «Фонтанки», обгорели крышка капота, подкапотная часть, торпедо.

