После автомобильного пожара на Чёрной речке петербуржец попал в психиатрическую больницу

Полиция Приморского района Петербурга задержала предполагаемого поджигателя автомобиля. Подробности стали известны «Фонтанке» 2 мая.
На улице Генерала Хрулева, 16, вчера около полудня загорелся легковой автомобиль «Опель Корса» без государственных регистрационных знаков. Городское ГУ МЧС сообщало, что огонь охватил салон, а в 12:16 пожар был ликвидирован силами двух расчётов. Никто не пострадал. По данным «Фонтанки», обгорели крышка капота, подкапотная часть, торпедо.
Правоохранители задержали 44-летнего мужчину, который, как предполагается, облил «Опель» горючей жидкостью и поджёг. С места изъята стеклянная бутылка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчину же госпитализировали в городскую психиатрическую больницу
Он попадает в поле зрения полиции с 1997 года в основном за наркотики. Его несколько раз арестовывали, среди прочего суд выносил ему меру медицинского характера.