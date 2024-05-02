    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 7

    2 м/с, ю-з

    769мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.78eur98.03

    Смерть петербургского восьмиклассника после капельниц с железом стала уголовным делом

    11410
    14 комментариев

    Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено по факту гибели восьмиклассника в Петербурге. Мама мальчика занималась самолечением и пыталась поднять гемоглобин школьнику таблетками и капельницами.

    Как стало известно «Фонтанке» 2 мая, дело следственные органы СК возбудили накануне. Согласно проведенной экспертизе, подросток умер вследствие патологии кишечника. В результате у ребенка открылось желудочно-кишечное кровотечение, начался инфекционно-токсический шок. Скорую мама вызвала, когда днем 26 апреля ее сын потерял сознание.

    До этого женщина давала школьнику препараты железа. Сначала перорально, а затем внутривенно. Все это мама назначила сыну сама, по результатам анализов, которые показали очень низкий гемоглобин.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ребенок умер
    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ19

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close