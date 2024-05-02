Смерть петербургского восьмиклассника после капельниц с железом стала уголовным делом

Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено по факту гибели восьмиклассника в Петербурге. Мама мальчика занималась самолечением и пыталась поднять гемоглобин школьнику таблетками и капельницами.



Как стало известно «Фонтанке» 2 мая, дело следственные органы СК возбудили накануне. Согласно проведенной экспертизе, подросток умер вследствие патологии кишечника. В результате у ребенка открылось желудочно-кишечное кровотечение, начался инфекционно-токсический шок. Скорую мама вызвала, когда днем 26 апреля ее сын потерял сознание.

