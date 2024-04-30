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    Антиковидная вакцина от AstraZeneca могла стать причиной развития тромбоза. Это признала сама компания

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    Международная биофармацевтическая компания AstraZeneca признала возможность развития тромбоза с синдромом тромбоцитопении (TTS) после применения разработанной ею вакцины от COVID-19. Об этом стало известно 30 апреля из расследования Telegraph.

    Ранее против британо-шведского фармгиганта был подан коллективный иск, в котором утверждалось, что вакцина AstraZeneca (созданная совместно с Оксфордским университетом) стала причиной десятков травм и смертей, а в Высокий суд Англии и Уэльса было подано 51 дело от потерпевших и родственников умерших с требованием возмещения ущерба на сумму до 100 миллионов фунтов стерлингов. Один из первых истцов в 2023 году утверждал, что вакцина спровоцировала образование тромба и кровоизлияние в мозг, а как результат — необратимые повреждения мозга.

    Компания отрицала обвинения, однако в распоряжении Telegraph оказался документ из суда, в котором AstraZeneca признала, что вакцина может «в редких случаях» спровоцировать возникновение TTS — уточнив, что «причина этого точно неизвестна, а причинно-следственная связь в каждом отдельном случае должна быть предметом экспертных заключений».

    Ранее вирусологи сообщили, что вакцины от коронавируса Pfizer, Moderna и AstraZeneca приводят к повышенному риску неврологических, кровеносных и сердечно-сосудистых осложнений.

    AstraZenecaCOVID-19ВакцинаТромбоз
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