Семак останется тренером «Зенита» до 2030 года. Контракт подпишут до начала нового сезона

Руководство футбольного клуба «Зенит» договорилось с главным тренером Сергеем Семаком о подписании нового контракта. По словам председателя Совета директоров «Зенита» Елены Илюхиной, новое соглашение будет действовать пять лет. Текущий контракт с Семаком истекает летом 2025 года.
«С Сергеем Богдановичем достигнута принципиальная договоренность о продлении контракта еще на пять лет, то есть до мая 2030 года. Контракт подпишем до начала нового сезона», — сказала Илюхина.
Говоря о планах на летнее трансферное окно, Илюхина отметила, что у «Зенита» еще осталась большая сумма от продажи Малкома, который был продан летом 2023 года за 60 млн евро. Однако каких-то конкретных планов сейчас нет, отметила Илюхина.
Напомним, что под руководством Сергея Семака «Зенит» выиграл пять чемпионств подряд с 2018 по 2023 год. В текущем чемпионате петербургская команда идет на первом месте за четыре тура до финала сезона.