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    Мужчина с мечом напал на прохожих в Лондоне. Клинком досталось даже полицейским

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    Утром 30 апреля на востоке Лондона мужчина напал на прохожих и полицейских с мечом — сообщает The Guardian. В больницу доставлены пять пострадавших. Нападавший задержан.

    Сигнал в полицию об инциденте поступил около семи утра по британскому времени (разница с Москвой в два часа). Первые сообщения очевидцев были связаны с тем, что автомобиль врезался в дом на Терлоу Гарденс. Уже после 36-летний мужчина напал на окружающих людей с оружием, похожим на меч. Пострадали в том числе сотрудники полиции. В больницу доставили пять человек, среди которых есть подросток и два сотрудника правоохранительных органов. В действительности травмированных может быть больше, отмечают журналисты.

    Фото: скриншот видео: The Guardian
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    Нападавший задержан сразу после инцидента. Первым делом в полиции проводят проверку его психического здоровья. Сейчас нападение не связывают с терроризмом, причины произошедшего устанавливаются. Была временно закрыта станция лондонского метро, ближайшая к месту нападения. На месте проводятся следственные действия.


    Нападение произошло вблизи баптистской церкви Эно. Ее пастор сообщил, что община молится обо всех пострадавших и их семьях, а также за всех жителей города.

    «Мы глубоко опечалены новостями о критическом инциденте, произошедшем сегодня утром здесь. Мы благодарны всем экстренным службам. И, несмотря на трагический инцидент, произошедший сегодня утром, мы чтим это дружелюбное, многокультурное и яркое сообщество и молимся за всех, кто здесь живет», — написал пастор.

    Слова сожаления выразили также мэр Лондона и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

    «Это шокирующий инцидент. Мои мысли с пострадавшими и их семьями. Такому насилию нет места на наших улицах», — написал Сунак.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как петербуржец напал с ножом на двух иностранцев рядом с остановкой общественного транспорта.

    Фото: скриншот видео: The Guardian

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    ЛондонНападение с мечом
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