Мужчина с мечом напал на прохожих в Лондоне. Клинком досталось даже полицейским

Утром 30 апреля на востоке Лондона мужчина напал на прохожих и полицейских с мечом — сообщает The Guardian. В больницу доставлены пять пострадавших. Нападавший задержан.



Сигнал в полицию об инциденте поступил около семи утра по британскому времени (разница с Москвой в два часа). Первые сообщения очевидцев были связаны с тем, что автомобиль врезался в дом на Терлоу Гарденс. Уже после 36-летний мужчина напал на окружающих людей с оружием, похожим на меч. Пострадали в том числе сотрудники полиции. В больницу доставили пять человек, среди которых есть подросток и два сотрудника правоохранительных органов. В действительности травмированных может быть больше, отмечают журналисты.



Фото: скриншот видео: The Guardian Поделиться Поделиться





Нападавший задержан сразу после инцидента. Первым делом в полиции проводят проверку его психического здоровья. Сейчас нападение не связывают с терроризмом, причины произошедшего устанавливаются. Была временно закрыта станция лондонского метро, ближайшая к месту нападения. На месте проводятся следственные действия.



Нападение произошло вблизи баптистской церкви Эно. Ее пастор сообщил, что община молится обо всех пострадавших и их семьях, а также за всех жителей города.



«Мы глубоко опечалены новостями о критическом инциденте, произошедшем сегодня утром здесь. Мы благодарны всем экстренным службам. И, несмотря на трагический инцидент, произошедший сегодня утром, мы чтим это дружелюбное, многокультурное и яркое сообщество и молимся за всех, кто здесь живет», — написал пастор.



Слова сожаления выразили также мэр Лондона и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.



«Это шокирующий инцидент. Мои мысли с пострадавшими и их семьями. Такому насилию нет места на наших улицах», — написал Сунак.



Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как петербуржец напал с ножом на двух иностранцев рядом с остановкой общественного транспорта.

