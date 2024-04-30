Ученик шестого класса стал жертвой грабителей во время ужина в «Бургер Кинге» на Васильевском острове в Петербурге. Угрозами его заставили позвать нападавших в гости.
Как стало известно «Фонтанке» 30 апреля, 13-летний парень столкнулся с малоприятной компанией накануне вечером в «Бургер Кинге» на Среднем проспекте. К нему пристали сразу пятеро молодых людей, отобрали сумку с вещами. Но «добычи» им не хватило и школьника заставили вести их к себе домой ради наживы посерьезней.
Ученик местной школы не смог сопротивляться и привел нападавших к себе домой. Отдал что было — пять тысяч рублей.
Камеры в кафе работали, молодых людей ищут.
У петербургского школьника в кафе отобрали сумку и заставили вести домой, где присвоили еще и деньги
Ученик шестого класса стал жертвой грабителей во время ужина в «Бургер Кинге» на Васильевском острове в Петербурге. Угрозами его заставили позвать нападавших в гости.
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