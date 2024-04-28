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    Женщина пришла в храм на севере Петербурга и потеряла трехлетнего сына. Его нашли на озере

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    В Вербное воскресенье 28 апреля около церкви на Выборгском шоссе петербурженка потеряла маленького сына. Его нашли сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и области.

    Утром к росгвардейцам, обеспечивающим общественный порядок на празднике, обратилась женщина. Она рассказала, что её трехлетний сын потерялся около церкви Спаса Нерукотворного Образа. Приметы ребенка передали всем дежурным нарядам, и начались поиски. В 10:55 мальчика нашли на берегу озера рядом с храмом и передали матери.

    Фото: Росгвардия
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    «Благодаря оперативности, бдительности и грамотным действиям сотрудников удалось избежать возможных более серьезных последствий происшествия», — отмечается в сообщении.

    Вербное воскресенье — народное название праздника Входа Господня в Иерусалим. Его отмечают за неделю до Светлого Христова Воскресения, в шестое воскресенье Великого поста. Его дата каждый год меняется в зависимости от дня празднования Пасхи. Православные христиане в этот день освящают веточки вербы в церкви.

    Фото: Росгвардия

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