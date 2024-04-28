Женщина пришла в храм на севере Петербурга и потеряла трехлетнего сына. Его нашли на озере

В Вербное воскресенье 28 апреля около церкви на Выборгском шоссе петербурженка потеряла маленького сына. Его нашли сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и области.



Утром к росгвардейцам, обеспечивающим общественный порядок на празднике, обратилась женщина. Она рассказала, что её трехлетний сын потерялся около церкви Спаса Нерукотворного Образа. Приметы ребенка передали всем дежурным нарядам, и начались поиски. В 10:55 мальчика нашли на берегу озера рядом с храмом и передали матери.